Vodafone ha recentemente lanciato una nuova offerta chiamata Silver 5G Fire, disponibile esclusivamente online e riservata agli utenti che provengono da specifici operatori mobili. L’offerta include minuti e SMS illimitati, insieme a 100 GB di traffico dati in 5G, al costo di 6,99 euro al mese. La promozione, attiva fino al 31 ottobre 2024 salvo cambiamenti, è accessibile solo attraverso il sito ufficiale dell’operatore nella sezione “Passa a Vodafone”. Per pubblicizzare questa offerta, Vodafone ha inserito un banner sulla pagina delle promozioni, attirando l’attenzione di chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb e altri virtuali.

Le nuove offerte in 5G di Vodafone

Oltre alla Silver 5G Fire, Vodafone propone anche la Silver 5G Space, un’altra offerta simile al costo di 11,99 euro al mese per chi proviene da altri operatori. Tuttavia, la Silver 5G Fire è quella che offre il miglior rapporto qualità-prezzo per chi proviene dagli operatori specificati. Da tempo nei negozi fisici sono disponibili promozioni simili, ma è la prima volta che Vodafone le propone direttamente online.

L’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 5G. Per attivarla, è necessario trasferire il proprio numero da un elenco di operatori virtuali come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e Fastweb. Non possono usufruire dell’offerta gli utenti di semivirtuali come ho. Mobile, Kena e Very Mobile. L’attivazione richiede solo 0,01 euro, mentre il costo della SIM è gratuito.

L’offerta prevede la navigazione in 5G, dove disponibile, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, se si possiede uno smartphone compatibile e una SIM adeguata. I Giga inclusi non sono cumulabili e la connessione si interrompe una volta esauriti. Il piano associato all’offerta è il Vodafone 25 New, che include alcuni servizi aggiuntivi. In roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito, l’offerta può essere utilizzata senza costi aggiuntivi, ma con un limite di 7,6 GB al mese di traffico dati.