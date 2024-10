Ovviamente quando si dispone di uno smartphone uno degli elementi più importanti da sfruttare è rappresentato dalla promozione che decidete di attivare sul vostro numero di telefono, dal momento che quest’ultima è essenziale per sfruttare a pieno le caratteristiche del vostro dispositivo poichè vi consente di restare connessi con le vostre persone senza nessun tipo di problema.

Di conseguenza metter al setaccio quanto vi offrono gli operatori telefonici è essenziale per capire a pieno cosa è meglio per voi e fare di conseguenza la scelta giusta, in Italia la scelta è davvero vasta dal momento che tutti i providers offrono dei cataloghi di offerte davvero nutriti e colmi di possibilità, ogni mese infatti vengono aggiornati con nuove promozioni decisamente variegate e pensate per accontentare davvero chiunque.

Tra i vari operatori più diffusi in Italia, un nome sicuramente autorevole è rappresentato da Vodafone, il provider ha recentemente aggiunto due nuove promozioni nel suo catalogo che sono sicuramente degne di interesse, vediamo insieme che cosa offrono.

Le due offerte online

Le prove in questione sono due e sono decisamente diverse l’una dall’altra, la prima a 6,99 € al mese offre minuti ed SMS limitati insieme a 100 GB di traffico dati in 5G, quest’ultima risulta particolarmente conveniente dal momento che spesso i providers offrono il 5G solo se decidete di sottoscrivere promozioni più onerose, la seconda invece a 11,99 € al mese garantisce 150 GB di traffico dati in 5G con il prezzo bloccato per 24 mesi garantito, solo se però decidete di attivare l’addebito diretto Sul conto corrente, altrimenti i dati scendono a 100 GB rendendo di fatto la prima promozione la più conveniente, anche qui ovviamente figurano minuti ed SMS illimitati.

Se dunque siete interessati ad attivare una di queste promo, potete farlo comodamente online sul sito ufficiale di Vodafone, bastano pochi clic per completare la procedura in un batter d’occhio.