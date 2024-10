Amazon è pronta al debutto di un nuovo magazzino che potrebbe mettere a dura prova i dipendenti. La nuova sede includerà una quantità di robot tale da superiore i robot presenti in qualsiasi altro magazzino dell’azienda.

La società ha gradualmente aumentato la quantità e la complessità dei sistemi robotici coinvolti nell’invio dei pacchi dei propri clienti. Ora, stando a quanto dichiarato, sta lanciando magazzini di “nuova generazione” basati su sistemi ancor più innovativi. Amazon è già il più grande produttore di robot industriali al mondo: sono coinvolti nella selezione degli articoli e nella loro spedizione. Il primo di questi nuovi magazzini arriverà a Shreveport, in Louisiana, e rappresenterà la prima volta che questi nuovi ‘dipendenti’ saranno coinvolti in ogni area di distribuzione.

Quando questa nuova sede sarà pienamente in uso, darà lavoro a 2.500 persone, oltre a migliaia di robot mobili e una serie di bracci robotici aggiuntivi. Amazon ha ribadito più volte che queste macchine non ruberanno il lavoro ai dipendenti umani, aiutandoli invece con compiti ripetitivi o potenzialmente pericolosi. Tra i robot spiccano un braccio robotico chiamato “Sparrow“, che può raccogliere articoli e inviarli per la consegna, e “Proteus“. Quest’ultimo è in grado di ridurre il carico di lavoro dei dipendenti, trasportando grandi pile di oggetti e distribuendoli.

Magazzini Amazon: sempre più robot accanto ai dipendenti, la nuova sede è costruita su misura per loro

Il robot Proteus è stato progettato specificamente per essere accessibile ai dipendenti che lavoreranno al suo fianco. Proteus è il primo robot mobile completamente automatizzato dell’azienda. Amazon ha progettato il robot per essere “adorabile”, ha affermato Julie Mitchell, a capo di Amazon Robotics. Spera che sia un topic a favore della collaborazione tra umani e robot. Mitchell ha affermato che Proteus era stato sottoposto a test sul campo per garantire che fosse approvato dal personale di Amazon, incluso l’assicurarsi che i segnali acustici che emette mentre si muove in un magazzino non siano “fastidiosi”. Alla fine, Amazon spera che tutti i suoi robot siano abbastanza sicuri per lavorare insieme agli umani.

Il nuovo magazzino in Louisiana è stato costruito appositamente come sede per i nuovi sistemi robotici. Anche i robot sono stati costruiti con l’idea di poter adattare gli edifici esistenti, Amazon suggerisce che potrebbero essere implementati altrove. La robotica fa parte di un ampio set di nuove tecnologie, in gran parte alimentate dall’intelligenza artificiale, e Amazon sembra voler raggiungere più traguardi possibili in questo campo. Durante il suo ultimo evento ha presentato anche nuovi strumenti per aiutare i conducenti a trovare i pacchi nei veicoli adottati per le consegne e guide allo shopping generate dall’intelligenza artificiale.