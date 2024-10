BMW Skytop Roadster: passato unito alla tecnologia del futuro

La BMW Skytop Roadster, presentata in anteprima mondiale al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, segna un ritorno all’eleganza senza tempo che ha reso il marchio tedesco famoso nel mondo. Non si tratta di un semplice concept, ma di una vettura che entrerà effettivamente in produzione. Attenzione però, di questo gioiellino ci sono soltanto 50 esemplari. Un numero limitatissimo che ha generato una corsa all’acquisto, con tutti i modelli già prenotati prima ancora che BMW rivelasse il prezzo.

Troviamo un potente V8 biturbo da 4,4 litri capace di raggiungere 625 CV. Questo è abbinato alla trazione integrale xDrive e a un cambio automatico a otto rapporti. Le prestazioni, poi, sono da vera auto sportiva. La BMW scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi. Ma perché parlare solo di prestazioni quando il vero fascino della Skytop risiede nel suo design? La sua configurazione targa con abitacolo semi-scoperto, ispirata alla leggendaria Z8 e alla 503 coupé, rende questa vettura perfetta per chi ama il fascino intramontabile dei modelli passati ma vuole vivere al contempo la tecnologia del presente.

Eleganza e dettagli da collezione per la fantastica e lussuosa Skytop BMW

Il design del frontale richiama il classico “muso di squalo” di BMW, rivisitato con linee moderne, mentre una caratteristica spina dorsale in alluminio attraversa la vettura, conferendole un tocco distintivo. I dettagli non sono da meno: maniglie delle porte a scomparsa, illuminazione LED sviluppata appositamente per questo modello e finiture interne di altissimo livello. L’abitacolo, che riprende la base della Serie 8, è arricchito con selleria artigianale in pelle bruno-rossastra e cuciture brogue, un vero lusso per pochi fortunati.

Il prezzo? Anche se BMW non ha ancora comunicato cifre ufficiali, si ipotizza che potrebbe superare i 750.000 euro, in linea con la recente BMW 3.0 CSL, prodotta anch’essa in soli 50 esemplari. È possibile che le quotazioni di questa nuova roadster schizzino sul mercato secondario, come è successo per la 3.0 CSL, ma non è forse questo il destino di ogni oggetto esclusivo e ambito? Con tutti i modelli già venduti, la Skytop Roadster è non solo un tributo alla storia del marchio, ma anche una dichiarazione di esclusività che pochi altri costruttori possono permettersi. BMW ha centrato l’obiettivo, creare un’automobile che è, e resterà, un pezzo da collezione.