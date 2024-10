Presto sul mercato potrebbe arrivare un nuovo smartphone economico. Si tratta del nuovo Redmi A3 Pro di recente apparso in rete. Al momento non sono state ancora rilasciate informazioni ufficiali riguardo il dispositivo e il suo possibile lancio. I dettagli emersi sono trapelati su uno store online di un rivenditore kenyano. Qui oltre al dispositivo sono trapelate anche quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di base e il prezzo del nuovo Redmi. Ma, come detto, l’azienda non ha ancora confermato nulla. Bisognerà dunque attendere per poter confermare quanto emerso.

Redmi A3 Pro: le prime possibili informazioni sul nuovo smartphone

Secondo quanto trapelato il dispositivo potrebbe presentare una dotazione simile a quella del modello A3, anche se con alcuni miglioramenti. Il display del nuovo Redmi A3 Pro dovrebbe essere da 6,88pollici. Quest’ultimo dovrebbe avere un refresh rate a 90 Hz. Inoltre, sarà dotato di un processore MediaTek Helio G81 Ultra.

Dal punto di vista del design il dispositivo presenta un display con notch a goccia per la fotocamera. Inoltre, le cornici presentano dimensioni più elevate. Il retro dello smartphone Redmi è caratterizzato da un esteso modulo fotografico. Quest’ultimo ha una forma circolare e si trova al centro della scocca. Sarà presenta una doppia fotocamera. Di cui la principale è da 50 MP.

Il nuovo Redmi potrebbe avere 8GB di RAM. E una batteria da 5.160 mAh. Sul lato è disponibile il sensore per la lettura e il riconoscimento delle impronte digitali.

Le caratteristiche presentate mostrano uno smartphone interessante, ma il suo dettaglio principale sarà sicuramente il costo. Secondo quanto riportato sullo store il nuovo Redmi A3 Pro dovrebbe presentare un prezzo davvero basso. Si tratta di 100euro al cambio. In questo modo, il dispositivo si attesta come un modello entry level.

Come accennato, si tratta di informazioni non ancora confermate. Per poterne attestare la valenza sarà necessario attendere una dichiarazione ufficiale da parte di Redmi.