Il produttore tech Xiaomi presenta presso vari mercati numerosi dispositivi e tutti con diversi suoi marchi. Per quanto riguarda il marchio Redmi, ad esempio, per la fascia alta del mercato presenta solitamente per il mercato cinese diversi smartphone top di gamma della gamma Redmi K. Nel corso delle prossime settimane, in particolare, dovrebbe essere annunciata la nuova serie Redmi K80. Secondo le ultime indiscrezioni, in particolare secondo il leaker Digital Chat Station, saranno degli smartphone di altissimo livello.

Redmi K80 sta per arrivare, ecco le indiscrezioni di Digital Chat Station

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la prossima serie di smartphone di punta a marchio Redmi. Ci stiamo riferendo come già detto alla prossima serie Redmi K80 e sappiamo che quest’ultima sarà destinata per il solo mercato cinese. Secondo quanto rivelato dal leaker, i prezzi di questa nuova serie dovrebbero aumentare rispetto al passato.

Questo sarà dovuto al fatto che i nuovi smartphone di punta dell’azienda potranno vantare delle caratteristiche di rilievo. Come processore, ad esempio, il leaker ha rivelato la possibile presenza degli ultimi processori top di gamma di casa Qualcomm. Si dovrebbe trattare nello specifico del soc Snapdragon 8 Elite. Ad accompagnarlo non dovrebbero mancare tanti tagli di memoria super veloci ed efficienti. Un’altra delle super caratteristiche di questa serie potrebbe inoltre essere la presenza di una enorme batteria con una capienza di almeno 6000 mah e con supporto alla ricarica rapida da almeno 100W.

Per il momento, questo è quello che ha rivelato il noto leaker Digital Chat Station su questa nuova serie di smartphone del produttore tech Xiaomi. Ricordiamo che, solitamente, le serie di smartphone Redmi K vengono distribuite presso altri mercati sotto un altro marchio, ovvero Poco. Staremo a vedere se l’azienda deciderà di portare anche la serie Redmi K80 presso altri mercati sotto il marchio Poco.