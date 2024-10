Secondo alcune voci sembra che un noto smartphone Samsung potrebbe presto ricevere una nuova versione speciale. Sembra infatti che potrebbe arrivare il nuovo Galaxy Z Fold6 Special Edition. Lo smartphone potrebbe essere in grado di migliorare l’aspetto hardware del dispositivo.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Bisognerà dunque attenere un annuncio da parte di Samsung per conoscere dettagli specifici riguardo il nuovo smartphone. In particolare, sarà interessante scoprire quando arriverà sul mercato il nuovo Galaxy Z Fold6 Special Edition e se arriverà fin da subito sul mercato europeo.

Galaxy Z Fold6 Special Edition: cosa cambia per i nuovi smartphone

Una delle caratteristiche principali del nuovo dispositivo di Samsung potrebbe riguardare la piega presente sullo schermo. Quest’ultima, infatti, potrebbe essere meno evidente rispetto a quella dei modelli precedenti.

A rivelarlo è il noto leaker Ice Universe tramite un post sul social X. Secondo quanto riportato sembra che il team di ingegneri di Samsung stia lavorando per migliorare tale dettaglio. I primi risultati potrebbero essere presentati proprio con il lancio del Galaxy Z Fold6 Special Edition. Ice Universe ha reso noto che per il nuovo smartphone è stato fatto un ottimo lavoro riguardo la visibilità della piega.

Come anticipato al momento non sono state rilasciate dichiarazioni riguardo il prossimo Galaxy. Dunque, non è ancora chiaro quali interventi siano stati effettivamente compiuti per ridurre la visibilità della piega. Inoltre, sembra che Samsung stia lavorando anche ad alcune modifiche relative al design dello smartphone. Nello specifico, viene fatto riferimento alla scocca, ai due schermi ed anche al comparto fotografico. In particolare, infatti, sembra che i display, sia quello interno che esterno, potrebbero presentare dimensioni più grandi. Anche in questo caso non si hanno ancora comunicazioni ufficiali. È dunque necessario attendere per scoprire quali sono le effettive novità presentate dai prossimi Galaxy Z Fold6 Special Edition di Samsung.