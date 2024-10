OnePlus 13: ecco quanto costerà e un gran miglioramento hardware

L’attesa per questo mese di ottobre era davvero tanta soprattutto per chi ama il mondo degli smartphone. Questo periodo dell’anno è quello durante il quale vengono presentati tanti top di gamma, soprattutto in relazione al mercato orientale. Proprio secondo questi tratti fondamentali, non si può evitare di parlare di uno dei prodotti più attesi in assoluto, ovvero il prossimo OnePlus 13. Diverse indiscrezioni si stanno accavallando in questi giorni, con qualcuno che avrebbe avuto modo di conoscere qualche informazione in più.

L’azienda cinese si starebbe preparando a fare il suo debutto con una serie di miglioramenti importanti che riguarderanno le funzionalità ma soprattutto l’hardware interno del suo prodotto.

OnePlus 13: stanno arrivando grandi novità e si conosce qualcosa sul prezzo

Restando alle ultime notizie che sono trapelate sul web in queste ore da fonti molto affidabili, il nuovo OnePlus 13 dovrebbe includere al suo interno un sensore di impronte digitali ultrasuoni, esattamente come quello utilizzato da altri top di gamma. Ne guadagnerebbe dunque in precisione e velocità. Un altro aspetto che è venuto fuori in queste ore e che gli utenti attendevano con ansia riguarda il prezzo.

Le notizie trapelate parlano infatti di un costo di 5.299 Yuan per la versione con 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. Se fosse davvero così, l’aumento sarebbe netto: il prezzo salirebbe infatti del 10,4% rispetto a OnePlus 12, che costava invece 4.799 Yuan nella stessa configurazione di memoria. Al momento questi prezzi sono quelli destinati alla Cina e non si sa se tale aumento andrà a riflettersi ugualmente sugli altri mercati, anche se con grande probabilità sarà così. Per quanto riguarda poi le restanti informazioni tecniche, OnePlus 13 arriverà probabilmente con un processore Snapdragon 8 Gen 4, con un display OLED da 6,82 pollici, 24 GB di RAM e con una tripla fotocamera da 50 MP e teleobiettivo periscopico. Ci saranno nuove informazioni durante i prossimi giorni.