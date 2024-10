Polestar ha aperto un Temporary Space nel cuore di Milano. Il marchio svedese che produce veicoli elettrici ad alte prestazioni accoglierà tutti i fan e i curiosi presso la nuova area situata in Corso Venezia 2.

Il Polestar Termporary Space è visitabile fino al 9 dicembre 2024 e il protagonista assoluto sarà Polestar 4. Si tratta del SUV coupè elettrico del brand che unisce prestazioni da supercar con un design elegante ed incentrato sull’abitabilità interna.

Tuttavia, all’interno dell’esposizione milanese sarà possibile ammirare l’intera gamma del produttore e scoprire la tecnologia dietro la mobilità sostenibile. Sarà possibile interagire con i Polestar Specialist che aiuteranno i visitatori a configurare la vettura più adatta alle proprie esigenze.

Inoltre, sarà possibile prenotare un test drive e scoprire dal vivo l’esperienza offerta dal produttore svedese. Sebbene sia possibile recarsi direttamente presso lo stand, è consigliabile la prenotazione online sul sito dedicato per riservare il test drive.

Durante le varie giornate, presso il Polestar Temporary Space si terranno eventi, incontri, talk incentrati sui temi del design, della mobilità sostenibile e, soprattutto, sull’innovazione tecnologica.

Come dichiarato da Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia: “L’obiettivo è, come sempre, offrire al pubblico un’esperienza diretta e coinvolgente, e questa volta lo facciamo in una location centrale e strategica come Corso Venezia, proprio accanto alla centralissima Piazza San Babila“. Il dirigente ha confermato che la scelta di questa location è stata fortemente voluta per essere direttamente a contatto con la città, da sempre energica e all’avanguardia. Questo connubio si sposa benissimo con i valori del brand e con la gamma di veicoli tra cui spiccano Polestar 4 e Polestar 3, due SUV ad alte prestazioni e zero emissioni.