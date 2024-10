I fortunati possessori di una Lamborghini Revuelto difficilmente non saranno soddisfatti delle prestazioni che la supercar di Sant’Agata Bolognese è in grado di esprimere. Il motore aspirato V12 ibrido montato sulla vettura, in abbinamento ai tre motori elettrici, è in grado di sviluppare oltre 1.000 cavalli di potenza.

Tuttavia, poter superare i 350 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in appena due secondi non è abbastanza. I preparatori di Underground Racing stanno lavorando per riuscire a rendere la Revuelto ancora più unica e, soprattutto, prestazionale.

I lavori di sviluppo della personalizzazione sono in corso e il risultato finale è ancora lontano ma, in base alle info condivise ci possiamo aspettare grandi cose. Come condiviso su Instagram, il team ha pesantemente modificato la power unit della supercar puntando ad aumentare la già elevata potenza massima.

Underground Racing sta preparando una Lamborghini Revuelto per farle raggiungere i 2.000 cavalli di potenza, il doppio della versione di serie

Grazie a lavori di affinamento specifici e interventi mirati, i tecnici americani hanno trasformato completamente la vettura. L’intervento sicuramente più importante riguarda l’installazione di due turbocompressori e una revisione completa del motore endotermico da 12 cilindri di 6,5 litri.

A questo si aggiunge anche un nuovo sistema di scarico maggiorato con elementi in titanio per resistere al calore e alle sollecitazioni. Non manca anche una nuova centralina basata sistema di gestione del motore JRR M1 sviluppato da Underground Racing. Considerando tutti questi interventi, la Lamborghini Revuelto sarà in grado di superare i 2.000 cavalli.

La costruzione di queste speciale versione è attualmente in corso e questa potenza è solo una stima prevista in base alle modifiche effettuate. Bisognerà attendere il completamento dei lavori per scoprire quale sarà la potenza finale di questa Revuelto costruita da Underground Racing. Tuttavia, considerando quanto di strabiliante visto fino ad ora, ci aspettiamo prestazioni incredibili dalla vettura quando sarà completata.