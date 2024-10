Acquistare un monitor da gaming è decisamente più semplice di quanto vi sareste mai immaginati, grazie all’ultima promozione disponibile su Amazon, infatti, gli utenti si ritrovano a mettere le mani su un modello di fascia media, con uno sconto decisamente importante. Stiamo parlando di AOC Gaming CQ27G2SE, dispositivo curvo con tecnologia IPS LCD e soprattutto una diagonale da 27 pollici.

Il prodotto riesce a raggiungere una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, con un refresh rate di 165Hz, il tutto affiancato comunque una buona dotazione di connettività nella parte posteriore: tra cui spicca sicuramente la presenza della DisplayPort 1.2 e della HDMI 1.4, una coppia di connettori che ampliano al massimo l’usabilità e la versatiltà dei device a disposizione.

Monitor da gaming in offerta su Amazon: ecco il modello AOC

Desiderate monitor da gaming relativamente economici? allora l’AOC CQ27G2SE fa sicuramente al caso vostro, in quanto permette di avere accesso a buone prestazioni, ad un prezzo finale di soli 179,99 euro, con un risparmio così del 28% rispetto al valore iniziale di 249 euro. Per l’acquisto vi potete collegare qui.

Il modello presenta il classico design dei prodotti dell’azienda, con colorazione nera ed inserti rossi a farla da padroni, una base d’appoggio a stella a tre punte, realizzata nel giusto mix tra metallo e plastica per una maggiore affidabilità in fase di utilizzo. Le dimensioni sono di 23 x 62 x 47 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 7,42 kg. La luminosità massima che si può raggiungere è di 250 cd/m2, con un contrasto 3000:1, più che sufficiente per l’utilizzo nella maggior parte delle occasioni. La garanzia offerta dal fabbricante è di 3 anni, al termine dei quali eventuali difetti di fabbrica non verrebbero più risolti dall’azienda stessa (come invece previsto nei 3 anni precedenti).