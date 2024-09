Per il suo nuovo SUV, Polestar ha introdotto il servizio Plug & Charge. Oltre che sul Polestar 3, la nuova opzione arriva anche sul Polestar Charge App. In questo modo l’azienda punta a semplificare il processo di ricarica nelle stazioni. Ma come funziona la nuova opzione messa a disposizione da Polestar?

Polestar introduce il Plug & Charge

L’auto sarà in grado di autenticare l’utente. In questo modo potrà comunicare con le colonnine di ricarica in modo automatico. Tale sistema per le vetture Polestar riduce i passaggi necessari per l’avvio della sessione di ricarica. Con la nuova funzionalità, i conducenti potranno procedere senza dover selezionare manualmente le stazioni di ricarica corrette, confermare il caricatore e avviare il pagamento.

Quando la funzione Plug & Charge è attiva è l’auto stessa a comunicare tali informazioni alla stazione di ricarica. Mentre il pagamento viene elaborato in modo diretto, senza dover procedere con i diversi passaggi.

Una volta aver impostato tale meccanismo, gli utenti possono procedere collegando la Polestar3 alla stazione di ricarica senza interruzioni di alcun tipo. Inoltre, il Plug & Charge è disponibile in oltre 9.500 stazioni di ricarica High Power Charging. A ciò si aggiungono anche alcune stazioni Mer e Ionity. Ciò garantisce agli utenti di poter ricaricare la propria auto in modo immediato.

Il CTO di Polestar, Lutz Stiegler, ha dichiarato che la nuova opzione è nata con lo scopo di offrire un servizio premium per gli utenti con una Polestar3. Il tutto riducendo le complicazioni. Inoltre, anche se al momento la funzione sarà disponibile solo per i SUV Polestar3, presto verrà estesa anche ad altri modelli del marchio.

Per poter attivare la funzione i conducenti del SUV Polestar3 devono recarsi nelle impostazioni di ricarica della propria vettura. Dovranno poi collegare l’auto all’applicazione Polestar Charge. Come anticipato, il servizio Plug & Charge è disponibile sui SUV Polestar 3. Ma nel corso del 2025 potrebbe arrivare anche sugli altri modelli del marchio.