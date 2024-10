Google Play Store: installare le app sarà più semplice con questa novità

Le novità che Google cerca di imprimere all’interno del suo sistema operativo per eccellenza che è Android, sono davvero tante e spesso fanno piacere al pubblico. Proprio sotto questo punto di vista c’è da dire che ormai con grande ricorrenza il colosso tende a rilasciare qualche piccola chicca in più, come quella che sta per arrivare all’interno del Play Store di Google.

L’obiettivo è quello di introdurre una novità che renderà tutto più semplice dal punto di vista dell’istallazione delle applicazioni.spesso infatti risulta davvero confusionario quando si naviga tra le descrizioni dei contenuti presenti nel Play Store, fino a far scomparire il pulsante di installazione scrollando verso il basso. Bisogna infatti andare di nuovo verso l’alto per trovarlo ed è per questo che tutto diventa meno comodo per gli utenti. L’obiettivo ora è lavorare proprio sotto questo aspetto.

Play Store di Google, arriva il nuovo tasto per installare le applicazioni: è sempre in sovrimpressione

C’era bisogno di un aggiornamento che potesse rendere tutto molto più semplice ma soprattutto comodo quando bisogna scaricare delle applicazioni dal Play Store di Google. Il colosso sta per implementarlo per tutti.

Il pulsante “Installa” sarà infatti incorporato in maniera fissa in una nuova barra che non scomparirà mai. Le schede del Play Store dunque si apprestano a cambiare e a mostrare informazioni essenziali sull’app, come l’icona, il nome, chi l’ha sviluppata e non solo. Ci saranno info anche sulla valutazione media degli utenti e sulla presenza di eventuali annunci pubblicitari. Grazie a questa modifica, gli utenti non dovranno più scorrere all’inizio della pagina per installare l’app, ma potranno farlo in qualunque momento, facilitando le operazioni di download.

Si tratterà di un grande cambiamento soprattutto per gli sviluppatori dei vari contenuti riservati al mondo Android. Fino ad ora infatti è stato semplice ravvisare che le descrizioni lunghe e dettagliate delle app stavano rischiando di allontanare gli utenti prima che cliccassero su “Installa”. Con il pulsante fisso, gli utenti potranno continuare a esplorare le caratteristiche dell’app senza perdere di vista il pulsante di installazione, migliorando le possibilità di conversione.