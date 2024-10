OnePlus si prepara a presentare il suo nuovo modello di punta, il OnePlus13. A tal proposito le indiscrezioni continuano a trapelare, sollevando aspettative altissime, soprattutto per quanto riguarda il display. Recenti rivelazioni dell’insider Digital Chat Station, condivise su Weibo, mettono in luce le caratteristiche tecniche dello schermo, che si preannuncia uno dei migliori della sua categoria. Chiamato “BOE X2 Oriental Screen,” esso offrirà una risoluzione 2K con tecnologia OLED 8T LTPO, garantendo immagini nitide e colori profondi. La frequenza di aggiornamento arriverà a 120Hz. In modo da garantire sempre una fluidità che si farà sentire sia nella navigazione che durante il gaming.

OnePlus 13: prestazioni potenziate e prezzo in salita

Tra i dettagli di rilievo spiccano la tecnologia “super ceramic” per il vetro. Il quale si presenta leggermente curvo sui lati lunghi, e prevede un lettore di impronte digitali a ultrasuoni integrato sotto lo schermo. Questa scelta di design, già utilizzata per il precedente modello, punta a unire ergonomia e fascino estetico. La luminosità aumentata e le modalità di protezione degli occhi completano il quadro di un dispositivo progettato per lunghe sessioni di utilizzo senza affaticamento visivo. La tendenza ai bordi curvi si sta affermando sempre più tra i produttori cinesi. I quali che vedono in questa soluzione un compromesso ideale tra stile e praticità.

OnePlus 13 non si distinguerà però solo per il display, ma anche per le elevate prestazioni. Ciò grazie alla presenza del nuovo processore Snapdragon 8 Gen 4, che ha già mostrato ottime capacità nei test di Geekbench. Un miglioramento atteso riguarda anche la RAM. Il taglio base, infatti, potrebbe passare da 12GB a 16GB. Così da supportare meglio le applicazioni avanzate che richiedono elevata capacità di calcolo, come le funzioni di intelligenza artificiale eseguite sul dispositivo.

Tutto ciò però potrebbe portare anche un incremento di prezzo. Secondo le voci di corridoio, gli aumenti di Qualcomm per il chip Snapdragon 8 Gen 4 potrebbero riflettersi sulle varianti del nuovo OnePlus 13. Anche se non è ancora chiaro in che misura. Il lancio ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine di ottobre, subito dopo il debutto del modello Find X8 di Oppo, previsto per il 24 ottobre. , per una distribuzione globale, si dovrà aspettare un po’ di più.