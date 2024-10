L’azienda LG è ben nota sul mercato poiché si occupa della realizzazione di diverse tipologie di prodotti, tra cui gli smartphone. Nel corso degli anni è infatti riuscita a lanciare una serie di dispositivi che hanno conquistato una parte degli utenti del settore. Secondo alcune indiscrezioni, tra i lavori che porta avanti ormai da tempo ci sarebbe anche quello di lavorare su uno smartphone rollable.

Non a caso, nel corso degli anni le varie aziende costruttrici hanno deciso di andare incontro alle esigenze degli utenti ma anche alle volontà del mercato. Non è un caso, infatti, che LG voglia ancora lavorare su tale tipologia di smartphone. Scopriamo insieme maggiori dettagli su quelle che potrebbero essere le intenzioni future del marchio LG.

LG: al lavoro su uno smartphone rollable?

Secondo alcune indiscrezioni il brand probabilmente non ha del tutto messo da parte l’intenzione di offrire agli utenti uno smartphone rollable. Ciò si evince grazie alla diffusione di un brevetto che mette in evidenza una tecnologia destinata ad un dispositivo con display flessibile. Come sappiamo, la particolarità di uno smartphone rollable è che è dotato di uno speciale e innovativo display in grado di essere ampliato o arrotolato cambiando dunque le proprie dimensioni.

Nello specifico, il brevetto riguarda uno smartphone che si contraddistingue per le sue capacità di modificare le dimensioni grazie ad un display roll-slide.

Naturalmente, una simile decisione da parte della società sudcoreana indicherebbe un ritorno nel mondo dei dispositivi tecnologici, in questo caso degli smartphone. Per farlo, starebbe pensando di sorprende gli utenti con una novità che potrebbe portarla ad ottenere un gran numero di vendite. E’ chiaro che l’azienda si trova in una situazione particolare e in un settore pieno di competitività. L’obiettivo dunque deve essere quello di proporre soluzioni innovative e la strada della società sudcoreana sembra essere proprio questa.