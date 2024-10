Manca ormai decisamente poco tempo al debutto ufficiale sul mercato della nuova serie di smartphone di punta del produttore tech Oppo. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Oppo Find X8, che saranno annunciati ufficialmente sul mercato durante un evento dedicato che si terrà il prossimo 24 ottobre 2024. A quanto pare, però, questi smartphone non saranno gli unici protagonisti di questo evento, dato che sarà annunciato ufficialmente anche il nuovo Oppo Pad 3 Pro.

Oppo Pad 3 Pro, nuovo tablet top di arrivo assieme ai nuovi Oppo Find X8

Durante l’evento che si terrà il prossimo 24 ottobre 2024, il produttore tech Oppo presenterà in veste ufficiale non solo i nuovi smartphone della serie Oppo Find X8 ma anche il nuovo Oppo Pad 3 Pro. Si tratta del nuovo tablet di punta dell’azienda e sarà dunque svelato ufficialmente sul mercato assieme ai nuovi top di gamma a marchio Oppo.

Ci troveremo di fronte ad un prodotto tecnologico di estrema qualità, con un ampio display e con una costruzione realizzata in metallo. Questo nuovo tablet supporterà inoltre numerosi accessori piuttosto utili, come la Oppo Pencil e la Oppo Keyboard per aumentarne la produttività. Il tutto sarà poi mosso da uno dei processori più potenti presenti al momento sul mercato tech.

Ci stiamo riferendo al soc top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3 nella sua versione Leding Version. Si tratta di un’edizione speciale di questo soc volta a migliorarne le performance. Come supporto ulteriore non dovrebbe mancare nemmeno la presenza di 16 GB di memoria RAM e fino ad 1 TB di storage interno. Dal punto di vista del design, invece, sembra che saranno disponibili almeno due colorazioni ufficiali, ovvero Night Blue e Dawn Gold.

Non ci resta che attendere il 24 ottobre 2024 per assistere al debutto ufficiale del nuovo Oppo Pad 3 Pro e della nuova serie top di gamma Oppo Find X8.