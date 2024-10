Avere a disposizione dispositivi semplici da utilizzare in casa per poter regolare la temperatura dell’ambiente circostante è sicuramente un vantaggio che tutti vorremmo avere. Per andare incontro alle esigenze di mercato ma, soprattutto, alle esigenze degli utenti, AVM ha annunciato l’arrivo della sua termovalvola smart FRITZ!DECT 302.

Per chi non la conoscesse ancora, si tratta di un piccolo dispositivo che consente all’utente di avere un accesso diretto alla regolazione della temperatura dell’ambiente di casa ma, in particolar modo, consente di risparmiare energia e denaro. Scopriamo insieme tutti i dettagli nella nuova termovalvola AVM.

FRITZ!DECT 302: la termovalvola smart

Perché non risparmiare energia e, di conseguenza, denaro se si può usufruire di prodotti pensati appositamente per gestire al meglio la temperatura di casa? Grazie al dispositivo realizzato da AVM.

A rendere l’esperienza d’uso completamente alla portata di tutti, la possibilità di collegare la termovalvola ad un qualunque FRITZ!Box con base DECT. Non a caso, il controllo puà essere gestito tramite tablet, smartphone o altri dispositivi mobili.

Naturalmente non manca la possibilità di combinare più di un FRITZ!DECT 302 contemporaneamente. In questo caso, infatti, l’utente può tranquillamente gestire la temperatura di stanze differenti con l’utilizzo di più dispositivi e sempre tramite smartphone o tablet. Non a caso, l’obiettivo del lancio di questa termovalvola è quello di offrire agli utenti una soluzione valida ed efficiente per personalizzare e gestire il riscaldamento della propria abitazione in pochi click.

Secondo quanto diffuso, la termovalvola è compatibile con qualunque tipologia di radiatore oltre ad essere facilmente impostabile. Grazie alle varie funzioni che è in grado di offrire si contraddistingue senza dubbio per essere il complemento ideale per una casa digitale. Non casualmente, il FRITZ!DECT 302 è capace di rilevare le finestre aperte nelle stanze della casa e in caso di eventuali cambi di temperatura procede con la chiusura automatica della valvola.