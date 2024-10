LG Chem, il noto gigante sudcoreano, ha recentemente fatto un annuncio che potrebbe rivoluzionare la sicurezza delle batterie delle auto elettriche. In collaborazione con l’Università di Pohang, l’azienda ha sviluppato una nuova tecnologia che promette di ridurre il rischio di incendi, un tema sempre più attuale e preoccupante nel settore dei veicoli elettrici. Questo annuncio arriva in un momento delicato, soprattutto dopo un incidente avvenuto in Corea del Sud, dove una Mercedes EQE ha preso fuoco in un parcheggio sotterraneo. Questo episodio ha sollevato molte domande e ha contribuito a una diminuzione della fiducia dei consumatori nei veicoli elettrici, con conseguenze visibili sulle vendite nel paese.

LG Chem e le nuove batterie meno infiammabili

Ma quali sono i dettagli di questa innovazione? Al centro del progetto di LG Chem c’è uno “strato rinforzato di sicurezza“, che misura solo 1 micrometro di spessore. Posizionato tra il catodo e il collettore di corrente, questo strato ha una caratteristica davvero interessante: modifica la propria resistenza elettrica in base alla temperatura. Così, quando la batteria supera i 90°C, lo strato cambia la sua struttura molecolare, assumendo il ruolo di un “fusibile“. Questo significa che blocca il flusso di corrente, prevenendo situazioni di fuga termica, che possono portare a incendi devastanti.

I test eseguiti da LG Chem sono stati incoraggianti. Infatti, il 70% delle batterie al nichel-cobalto-manganese (NCM) equipaggiate con questo strato protettivo non ha preso fuoco e, tra le restanti, le fiamme si sono spente in pochi secondi. Anche le batterie all’ossido di litio-cobalto (LCO) hanno dimostrato di essere al sicuro, senza subire incendi durante i test. L’azienda ha in programma di proseguire con i test su batterie di grande capacità fino al 2025, con l’obiettivo di implementare questa tecnologia nella produzione di massa il prima possibile.

Se questa innovazione si rivelerà efficace su larga scala, potrebbe avere un impatto significativo sull’industria dei veicoli elettrici. Infatti, aiuterebbe a rassicurare i consumatori e, chissà, potrebbe persino incentivare un maggiore interesse verso i veicoli elettrici. Considerando che LG Chem fornisce batterie a nomi noti come Tesla e Ford, è facile immaginare come questa tecnologia potrebbe diffondersi rapidamente, cambiando il volto della mobilità sostenibile e rendendo le auto elettriche ancora più sicure e appetibili per il grande pubblico.