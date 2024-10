Se siete in cerca di una nuova promozione ad attivare sul vostro numero di cellulare, sicuramente un operatore da prendere in considerazione rappresentato da Kena mobile, quest’ultimo è infatti uno degli operatori italiani più affidabili dal momento che offre dei servizi decisamente completi ed efficienti con delle caratteristiche competitive e prezzi accattivanti.

Sul suo sito Internet potete infatti sfogliare un catalogo di offerte in grado di accontentare letteralmente chiunque, sia coloro che magari non hanno bisogno di caratteristiche troppo importanti sia coloro che invece non si accontentano e vogliono tutto ciò che è incluso senza scendere a compromessi, dunque vediamo insieme che cosa offre l’operatore all’interno del proprio catalogo.

Le offerte di Kena

Come potete ben vedere all’interno del sito Internet di Kena sono presenti tre promozioni ben stratificate, iniziamo dalla prima, quest’ultima ha 4,99 € al mese offre minuti illimitati verso tutti, un giga di Internet in connettività 4G e 200 SMS verso tutti, è facile intuire come questa promo si è rivolta a coloro che hanno più bisogno di effettuare telefonate piuttosto che navigare in Internet, La seconda promo offre invece 200 GB di traffico Internet si è attivate la ricarica automatica abbinati A minuti illimitati e 200 SMS verso tutti A 5,99 € al mese, come se non bastasse il primo rinnovo è offerto da Kena, l’ultima promozione invece garantisce a 7,99 € al mese 250 GB di traffico dati in 4G se decidete di attivare l’auto ricarica abbinati a minuti limitati verso tutti e 200 SMS, anche in questo caso il primo rinnovo è offerto da Kena.

Se foste interessati, dunque vi basterà recarvi sul sito dell’operatore, cliccare sulla promozione di vostro interesse e poi procedere alla sottoscrizione, ovviamente le informazioni in merito portabilità o nuovo numero sono presenti all’interno del sito dell’operatore, tutto ciò che dovete fare è recarvi presso la pagina e seguire le istruzioni presenti al suo interno.