Se siete in cerca di una promozione ad attivare sul vostro numero di telefono, un’opzione che certamente non è da ignorare e rappresentata da Fastweb, il provider da molti anni rappresenta infatti una soluzione competitiva ed efficace per coloro che cercano una promozione di grande livello ad un prezzo decisamente accessibile.

Fastweb presente infatti uno dei più grandi operatori italiani è come se non bastasse vanta anche una rete Internet di primo livello come attestato anche dalla vittoria del titolo di rete Internet più veloce conquistata per la quarta volta, dettaglio che dunque garantisce l’efficienza del servizio offerto agli utenti.

Nel caso dunque vogliate procedere a sottoscrivere una promozione Fastweb siete fortunati dal momento che il provider ha rimesso online una delle promo più amate di sempre, vediamo insieme che cosa offre e tutti i dettagli.

La promo più diffusa

Come potete vedere dall’immagine tratta direttamente dal sito ufficiale di Fastweb la promozione in questione garantisce a soli 7,95 € al mese 150 GB di navigazione Internet con connettività 5G e minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, come se non bastasse il costo di attivazione e della Sim sarà completamente gratuito anche se deciderete di optare per la nuova eSIM, opzione disponibile solo per i possessori di smartphone che ovviamente supportano questo formato, per attivare la promozione vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Fastweb ed effettuare tutto ciò che è indicato nella pagina della promozione, potrete accedervi tranquillamente tramite SPID.

Si tratta di una promozione decisamente competitiva che offre tutto il necessario ad un’esperienza d’uso completa e concreta, il suggerimento che viviamo nel caso foste interessati è quello di procedere senza fronzoli dal momento che Fastweb potrebbe rimuoverla dal proprio sito in qualsiasi momento in quanto non è dichiarata una data di scadenza della promozione, dunque, non perdete tempo e fate tutto il necessario, bastano pochi clic.