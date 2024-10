Samsung è uno dei maggiori produttori di smart TV in circolazione, sul mercato è possibile trovare tantissimi prodotti di alta qualità, come il modello QE43Q64DAUXZT, un QLED con risoluzione 4K (in upscaling), che viene affiancato dalla presenza del processore Quantum 4K Lite per immagini assolutamente dettagliate e di qualità superiore al normale.

La diagonale del dispositivo, come i più attenti avranno capito, è di 43 pollici, dispositivo di media grandezza adatto ad ogni tipologia di casa, con un design airSlim, che risulta essere compatibile con il digitale terrestre di seconda generazione, ma anche Q-Symphony & OTS Lite, con Gaming Hub e Ultimate UHD Dimming.

Samsung: una smart TV che costa pochissimo

Le smart TV costano sempre meno, e questo è possibile anche grazie a Samsung, infatti il modello che potete trovare a questo link, di base avrebbe un listino di quasi 700 euro, cifra che viene ridotta spesso fino ad arrivare ad un valore mediano di 567,30 euro, ma che ultimamente è stata ulteriormente scontata del 21%, cosicché gli utenti potessero spendere solamente 449 euro per il suo acquisto.

Dimensionalmente il prodotto lo possiamo ritenere perfettamente in linea con le aspettative, raggiungendo 96,6 x 12,6 x 59,8 centimetri, all’interno della confezione si trova tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui anche il telecomando per il controllo da remoto. Il collegamento alla rete può avvenire sia tramite il WiFi che una porta ethernet o RJ45, presente nalla parte posteriore, senza limiti particolari alla massima velocità che si può raggiungere. Il prodotto è stato lanciato sul mercato nel corso del 2024, è di conseguenza estremamente recente e moderno, con tutte le carte in regola per durare anni prima di richiedere un cambiamento da parte dell’utilizzatore finale. Come vi abbiamo anticipato, è compatibile con il digitale terrestre di ultima generazione.