Grandissimi sconti a disposizione di tutti gli utenti su Amazon, anche riguardanti i modelli dell’azienda americana, prodotti dall’eccellente rapporto qualità/prezzo che spingono il consumatore a voler spesso qualcosa che altrimenti non avrebbero, o non vorrebbero mai. Tra i tanti dispositivi in promozione, oggi spicca la presenza di Amazon Echo Auto, che può essere acquistato con uno sconto assolutamente da non credere, costa il 36% in meno del solito.

Il prodotto nasce per soddisfare perfettamente le esigenze degli utenti che sono alla ricerca di un device che possa portare Amazon Alexa direttamente all’interno della propria autovettura, è consigliato quindi per tutti coloro che non dispongono di un modello particolarmente recente con entertainment di qualità o un sistema di intrattenimento moderno.

Amazon Echo Auto: l’occasione con i prezzi più bassi

Con Amazon Echo Auto i viaggi saranno molto più comodi e dolci, anche grazie ad un prezzo di vendita decisamente più basso. Il suo listino originario è di 79 euro, cifra che ultimamente era già stata ridotta a 69,99 euro, ma che allo stesso tempo il consumatore si ritrova a vedere abbassata nuovamente del 36%, fino ad arrivare a soli 44,99 euro, grazie ad un ulteriore sconto del 36%. Se volete effettuare l’ordine vi dovete collegare qui.

All’interno della confezione potete trovare tutto il necessario per il funzionamento, oltre ad amazon Echo Auto, ecco arrivare anche un cavo AUX, il caricabatterie per auto per la presa accendisigari, ed il cosiddetto microfono, da collegare direttamente alla porta USB-A (nel caso non sia disponibile, tale connettore va inserito nell’accendisigari con l’accessorio di cui sopra). Le dimensioni del corpo principale sono tutt’altro che elevate, raggiungendo per la precisione 52 x 23,2 milimetri, con presenza di indicatore luminoso, tasto azione ed eventualmente un tasto silenzioso per spegnere il microfono.