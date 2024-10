In questo ultimo periodo la nuova funzionalità di Google Foto, Ask Photos, è arrivata su alcuni utenti fornendo loro le funzionalità offerte. La nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale di Google Foto, chiamata Ask Photos, è in fase di rilascio, ma non per tutti gli utenti. Annunciata durante l’evento Google I/O 2024, questa feature è progettata per rendere più semplice l’interazione con la propria galleria fotografica grazie all’IA.

Ask Photos e l’IA di Google Gemini

Ask Photos sfrutta Google Gemini, l’intelligenza artificiale avanzata di Google, per fornire agli utenti informazioni sulle immagini salvate. Grazie a questa funzionalità, sarà possibile chiedere a Google Foto di mostrare le foto migliori di un viaggio o cercare scatti specifici in modo naturale.

Negli Stati Uniti, la funzione ha iniziato a essere rilasciata tramite un aggiornamento lato server a un numero limitato di utenti. In questo modo, alcuni hanno già avuto l’opportunità di testare Ask Photos. La funzione permette di eseguire ricerche complesse, come visualizzare i costumi di Halloween degli ultimi anni o trovare le foto della prima partita di calcio di un bambino.

Disponibile sia su Android che su iOS, Ask Photos apparirà in una nuova scheda nella barra inferiore di Google Foto, sostituendo quella per la ricerca. Al primo utilizzo, verrà chiesto di confermare alcuni dettagli e di accettare l’uso dei dati necessari per il funzionamento della funzione.

I primi test mostrano che Ask Photos risponde meglio a ricerche basate su persone e luoghi, piuttosto che eventi o oggetti. Questo è possibile grazie all’utilizzo dei dati di geolocalizzazione, che aiutano l’IA a restringere la ricerca.

Al momento, non si sa ancora quando la funzionalità sarà estesa ad altri Paesi. Google non ha rilasciato informazioni ufficiali in merito, ma l’espansione globale è attesa. Restiamo in attesa di aggiornamenti. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili.