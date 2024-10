Google sembra abbia deciso di avviare un test limitato nel suo motore di ricerca, il motivo sarebbe legato ad un miglioramento della sicurezza degli utenti durante la navigazione sul Web. Nel dettaglio, l’azienda americana avrebbe ideato un sistema di verifica nella ricerca che dovrebbe rendere più facile per gli utenti evitare di cliccare su link di siti web falsi o fraudolenti.

Il risultato presentato all’utente è molto semplice, alcune persone hanno già cominciato a visualizzare dei segni di spunta blu di verifica accanto ai link aziendali, finalmente i risultati di ricerca di Google indicano che l’azienda in questione è autentica e non è un imitatore che cerca di trarre vantaggio sostituendosi ad un marchio confermato nel mondo digitale.

Cosa sappiamo della spunta blu di Google

In questo momento siamo ancora in una fase sperimentale, ecco perché soltanto pochi account hanno la possibilità di provare la nuova funzione, grazie a diversi addetti ai lavori veniamo a sapere come sia possibile passare il mouse sopra il segno di spunta, per poi vedere un avviso che spiega il significato dell’icona stessa: “questa attività è effettivamente ciò che dice di essere”, insieme alla precisazione che Google non può garantire l’affidabilità delle aziende e dei loro prodotti.

Un portavoce del colosso di Mountain View, ci conferma che stanno continuando questo processo di sperimentazione, in modo che queste nuove funzionalità possano aiutare gli utenti ad identificare il maggior numero di aziende e con la maggior precisione possibile.

Pare che questo nuovo progetto rappresenti una sorta di estensione della funzionalità Brand Indicators for Message Identification di Google, usata con l’obiettivo di visualizzare i segni di spunta nelle app web e mobile di Gmail accanto ai mittenti che hanno adottato la piattaforma di verifica. Per adesso però Google non ha ancora annunciato nulla, ufficialmente non esiste ancora una data per l’aggiornamento che permetterà agli utenti di visualizzare i segni di spunta nel proprio motore di ricerca.