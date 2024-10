Sabato è stata inaugurata la nuova linea M4 della metropolitana di Milano, conosciuta anche come linea blu, che collega la città con l’aeroporto di Linate. L’evento si è svolto alla stazione di San Cristoforo, con la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dell’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, la società che ha costruito l’opera. Dopo l’apertura della prima tratta da Linate a San Babila nel luglio 2023, finalmente la linea è stata completata.

La nuova linea M4 di Milano

La nuova M4 è un’aggiunta importante per i milanesi e non solo. Con le sue 21 fermate e 7 punti di interscambio, la linea permette di collegare velocemente i quartieri ovest di Milano, come San Cristoforo e Lorenteggio, con il centro e l’aeroporto di Linate, in meno di mezz’ora. È possibile fare anche diverse coincidenze con altre linee della metropolitana e con la rete ferroviaria, facilitando gli spostamenti sia per chi vive a Milano che per chi viene dai comuni limitrofi.

Dietro questa imponente opera ci sono 17mila lavoratori e 1.800 aziende, un impegno che il Comune ha voluto sottolineare. Non è solo una questione di trasporti, ma anche di evoluzione per la città. Milano negli ultimi anni ha visto un grande sviluppo della rete metropolitana: negli ultimi tredici anni, con le nuove linee M5 e M4, la rete è cresciuta del 50%, aggiungendo chilometri di binari e decine di stazioni.

La M4, però, non è solo numeri. Grazie alle tecnologie avanzate, è completamente automatizzata, senza conducente. I treni sono gestiti da una control room che assicura un’alta frequenza e sicurezza. Ogni convoglio può trasportare fino a 600 persone e, nei momenti di massimo traffico, c’è un treno ogni 90 secondi. In un anno, la linea può trasportare fino a 86 milioni di persone. Non solo, grazie a un sistema di antenne, lungo tutta la linea è disponibile la connessione 4G e 5G.

Per il sindaco Sala, questa nuova metropolitana rappresenta un’opera epocale. È il simbolo di come Milano continui a crescere e innovarsi. E anche se questa inaugurazione è un traguardo importante, non è certo la fine. Sala ha già parlato di nuovi prolungamenti e del sogno di una futura linea M6, confermando che le metropolitane hanno un ruolo sempre più centrale nella vita della città.