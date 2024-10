Rolls-Royce Black Badge Ghost Series II: lusso e potenza straordinari

La nuova Black Badge Ghost Series II alza ulteriormente l’asticella nel segmento delle berline ultraluxury. Questa Rolls-Royce prende vita grazie ad un possente motore V12 biturbo da 6,75 litri, capace di erogare 29 CV in più rispetto alla versione standard. Raggiunge così una potenza complessiva pazzesca di 600 CV. La coppia poi è stata aumentata di 50 Nm e la trasmissione ottimizzata offre una guida più dinamica e reattiva. Il sistema di scarico, con una sonorità più coinvolgente attivabile tramite il pulsante “Low”, aggiunge un tocco ad ogni accelerata. Sarà abbastanza per distinguersi dalle rivali nel mondo delle auto di lusso?

Il telaio della Rolls-Royce integra tecnologie di ultima generazione, come la trazione integrale e le quattro ruote sterzanti, che lavorano insieme a un sofisticato sistema di sospensioni planari. Elementi come l’Upper Wishbone Damper e gli ammortizzatori a controllo elettronico garantiscono una guida fluida e precisa, mantenendo il leggendario “effetto tappeto volante” tipico del marchio. Anche i freni sono stati perfezionati, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più esigente, con un pedale più reattivo e una corsa ridotta.

Design esclusivo e materiali pregiati per la Rolls-Royce

L’estetica della Black Badge Ghost Series II è un tributo all’eleganza e alla modernità. Con dettagli come le finiture cromate nere ottenute tramite un processo elettrolitico speciale, Rolls-Royce ha voluto dare un carattere ancora più esclusivo a questo modello. Persino le maniglie delle porte, per la prima volta, presentano una finitura nera, accentuando l’aspetto aggressivo della vettura. I cerchi in lega da 22″, con design a sette razze, rivelano l’imponente impianto frenante, sottolineando il carattere prestazionale del veicolo. Ma queste modifiche estetiche saranno sufficienti a distinguere la Black Badge dalle versioni standard?

All’interno, Rolls-Royce ha combinato materiali innovativi e finiture artigianali. Spiccano il Clock Cabinet, con l’iconico Spirit of Ecstasy in cromo nero, e il tessuto Duality Twill, un materiale derivato dal bambù che richiede ore di lavorazione. Ogni dettaglio può essere personalizzato, offrendo ai clienti l’opportunità di rendere la propria vettura davvero unica. Con oltre 51 colori di filo tra cui scegliere, è evidente che la Rolls-Royce Black Badge Ghost Series II punta a ridefinire l’idea di lusso su misura. Quanto costerà tutto questo lusso? Rolls-Royce non ha ancora svelato il prezzo. Questa meraviglia sarà accessibile solo a pochi eletti?