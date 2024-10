In un mercato davvero ricco di prodotti per l’aspirazione, ed in grado comunque di abbracciare tutte le fasce di prezzo, scopriamo Buture JR700, una aspirapolvere wireless, comunemente definita senza fili, che può raggiungere una buona potenza di aspirazione, pari a 500W, ma allo stesso tempo è economica. Il tutto porta quindi ad un rapporto qualità/prezzo favorevole per il consumatore finale, il che non è poco; scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

La confezione è ricca di accessori, oltre che integrare tutte le componenti necessarie per il corretto funzionamento, così da avere sin da subito la possibilità di godere di una grande versatilità: al suo interno possiamo trovare, aspirapolvere, spazzola motorizzata principale con luce LED integrata, contenitore per la polvere da 1,5 litri (da utilizzare senza sacchetto), un pennello tondo (utile ad esempio per l’aspirazione di superfici ridotte, pensate alla tastiera del computer, o ad una scrivania) e una spazzola per fessure (permette di raggiungere le aree più ristrette e piccole). Non manca all’appello, come anticipato, ben tre filtri HEPA da affiancare al motore (uno da montare, due sostitutivi), che permette di trattenere il 99,99% dei batteri, garantendo aria pulita e respirabile, e la batteria rimovibile (in questo modo l’utente può acquistarne una secondaria, e non interrompere mai la pulizia). Il posizionamento all’interno dell’abitazione è facilitato dalla presenza di un comodo stand a parete, l’aspirapolvere non riesce a stare in piedi da sola, di conseguenza è necessario attaccare tale accessorio al muro, per riuscire così ad averla sempre a portata di mano, senza rischiare di rovinarla.

Design e Estetica

Il prodotto è realizzato prevalentemente in plastica, all’interno della confezione lo troverete completamente smontato, le componenti sono tutte componibili ad incastro, oltre che essere estremamente semplice ed intuitivo, operazione di montaggio che richiede all’incirca 60 secondi, ed adatta anche al pubblico più inesperto. I materiali utilizzati per la realizzazione sono discreti, non possiamo chiaramente attenderci un livello qualitativo elevatissimo, dato che stiamo parlando di un device da poco più di 100 euro, tuttavia appare essere resistente ed affidabile anche nell’utilizzo sul lungo periodo.

La prima cosa che notiamo è la possibilità di regolare l’altezza di utilizzo, in questo modo il consumatore si ritrova a poterla regolare in base alla propria altezza o comodità, risultando molto più versatile di altri modelli in circolazione. Il meccanismo è semplicissimo, basta premere il pulsante posto sul tubo centrale, e regolarla fino allo scatto desiderato (infatti sono presenti varie posizioni, come il cinturino di un orologio, per intenderci); una soluzione utile e ben pensata, raggiunge al massimo 120cm, che può funzionare nel momento in cui, ad esempio, si volessero raggiungere distanze maggiori in pulizia (è regolabile da 440 a 680 millimetri), tra le varie cose.

Sul mercato è disponibile in varie colorazioni, principalmentre la troverete in rosso, noi abbiamo avuto l’occasione di testarla in blu, nulla cambia in termini di prestazioni o funzionalità generali. Il motore è concentrato nella parte superiore dell’aspirapolvere, in fase di utilizzo il peso, di 2,5kg circa, è ben bilanciato, il che la rende estremamente maneggevole. L’attivazione dell’aspirazione è a grilletto, con impugnatura classica, mentre poco sopra si può trovare un piccolo display LCD a colori touchscreen, sul quale vengono visualizzate tutte le informazioni di stato attuali (luminosità fissa, non regolabile, ma visibile in ogni condizione di luce). Questi risulta essere estremamente comodo anche per la modifica della modalità di utilizzo, con regolazioni direttamente a portata di dito. La batteria, come vi abbiamo anticipato, è completamente removibile, posta nella parte inferiore dell’impugnatura, caratteristica molto comoda, in quanto permette l’acquisto di un componente secondario, risultando intercambiabile a piacimento.

Aspirazione e pulizia

Buture JR700 include un motore senza spazzole da 500W, con potenza di aspirazione automatica fino a 38kPa. La regolazione è automatica, grazie alle varie modalità di pulizia selezionabili dal display touchscreen, l’utente può scegliere infatti tra bassa (18kPa), media (30kPa) o massima (38kPa), sempre sullo stesso sono visibili anche indicatori che spiegano se il rullo della spazzola si è aggrovigliato ed eventualmente il blocco del contenitore della polvere (quando raggiunge il livello massimo), non manca ovviamente la visione della carica residua della batteria in tempo reale (con incrementi dell’1%).

Il modello recensito presenta un sistema di filtrazione a più stadi, come abbiamo già visto è incluso nel motore un filtro HEPA, da sostituire (consigliato) ogni 3 mesi, ma comunque lavabile sotto l’acqua, per rimuovere l’eventuale sporcizia accumulatasi in fase di utilizzo. Il contenitore, posto al di sotto del motore, ha una capacità di 1,5 litri; questa è più che sufficiente per pulizia anche di settimane, l’assenza di un sacchetto rende l’operazione molto più semplice, oltre che economica (non è necessario cambiarli) e ecologica (meno inquinamento), data l’apertura facilitata con un clic.

Non dovete assolutamente temere una eventuale rumorosità, Buture JR700 raggiunge al massimo 68 dB, considerando la potenza massima, risultando perfettamente utilizzabile anche in appartamenti e nelle ore serali. La spazzola motorizzata include, nella parte anteriore, quattro luci a LED che vanno ad illuminare il pavimento e le aree più scure, il posizionamento è perfetto, essendo poste esattamente al livello della superficie, così da riuscire a vedere senza problemi le immediate vicinanze. Il form factor anti-groviglio la rende ideale per un pubblico di utenti con animali in casa o dai capelli lunghi, evitando che la spazzola si possa rovinare nel lungo periodo, richiedendo più manutenzione di quanto invece il Buture JR700 richieda. In fase di utilizzo risulta essere molto maneggevole, proprio perché la spazzola riesce a snodarsi e raggiungere angolazioni importanti: di 180 gradi a sinistra/destra, ma anche di 90 gradi sopra/sotto. Una versatilità non da poco che permette all’utente di raggiungere ogni angolo della propria abitazione, senza alcuna difficoltà.

La batteria, rimovibile, è realizzata a 7 celle con una capacità di 2200mAh, il tutto porta ad una autonomia complessiva di 55 minuti, che scende a 20 minuti con la modalità a potenza massima. Un quantitativo che riteniamo a tutti gli effetti più che bilanciato per la tipologia di prodotto, e fascia di prezzo, poiché in 55 minuti è possibile pulire in modo approfondito anche 150 metri quadrati di casa. Oltretutto, essendo la batteria rimovibile, la pulizia risulta essere pressoché infinita, in quanto il consumatore può rimuovere il componente scarico e collegarlo alla corrente, per poi ricorrere ad un secondario (da acquistare a parte), per procedere con l’operazione.

Conclusioni

In conclusione Buture JR700 è una aspirapolvere wireless (senza fili) che ci sentiamo di consigliare a pieni voti a tutti gli utenti che hanno animali in casa, e non solo, che non sono disposti a spendere cifre folli per un prodotto dello stesso tipo, ma che allo stesso tempo sono alla ricerca di una soluzione dalla elevata potenza di aspirazione, che disponga anche di un contenitore molto capiente. Proprio quest’ultimi due sono i punti di forza da non perdere di vista, la potenza di 38kPa è davvero superiore ad altri modelli in commercio, il tutto accoppiato con la spazzola anti-groviglio, che porta ad una importante riduzione delle operazioni di manutenzione. Il contenitore per la polvere, senza sacchetto e facilmente svuotabile, è ideale per il pubblico poco esperto o avvezzo alla tecnologica. Il sistema di controllo, che ricordiamo si affida al display touchscreen, mostra l’anima tech dell’aspirapolvere, risultando facilmente regolabile, a colori, e visibile in ogni condizione di luce.

Abbiamo apprezzato la presenza di una spazzola con quattro LED nella parte anteriore, molto snodabile e capace di raggiungere le aree più nascoste della casa, oltre ad una aspirapolvere con tubo regolabile in altezza, altro plus da non sottovalutare, proprio ad esempio per aspirare sotto il letto, senza dover allungare in modo eccessivo e smodato il braccio. Gli accessori inclusi in confezione sono sufficienti per la maggior parte degli utilizzi, e li riteniamo più che adeguati per la fascia di prezzo. A tutto si aggiunge ovviamente la comodità di poterla utilizzare senza filo, e con una batteria che gode di una autonomia molto elevata, senza portare l’utente ad avere il timore di terminarla nel bel mezzo delle operazioni di pulizia.

Buture JR700 può essere acquistata sul sito ufficiale, a questo link, con spedizione completamente gratuita presso il vostro domicilio. E’ previsto un tempo di reso di 30 giorni ed una garanzia di 3 anni, con tutti i metodi principali di pagamento accettati (troviamo ad esempio PayPay, le carte di credito classiche ed anche ShopPay per la possibilità di pagare l’importo eventualmente a rate). Il prezzo di vendita è scontato a soli 104,96 euro con il codice Hallo25, valido fino al 31 ottobre per la promozione di Halloween, una cifra finale molto più bassa dei 385,95 euro previsti di listino.

La spedizione a domicilio è completamente gratuita, avverrà entro pochi giorni dalla ricezione dell’ordine, senza costi aggiuntivi doganali di alcun tipo, con consegna effettuata con il corriere BRT. In particolare gli ordini vengono spediti entro 1 giorno lavorativo dall’acquisto, con ricezione entro 2-7 giorni lavorativi (in genere). Gli utenti possono eventualmente decidere di acquistare anche accessori o componenti aggiuntivi, a prezzi scontati, tra cui una batteria, altri tre filtri HEPA (ricordate che già due sono sostitutivi inclusi in confezione), ed un tubo flessibile.