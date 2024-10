Vodafone Silver, le promo migliori di ottobre tornano e partono da 7,99 € al mese

Era il momento giusto per mettere in moto la nuova campagna promozionale che Vodafone aveva già lanciato a fine 2023. Ecco quindi il miglior periodo dell’anno per restaurare le Silver, offerte mobili che includono al loro interno il meglio. Di promo ottime gli altri gestori ne hanno lanciate molte ma ora Vodafone può battere davvero tutti e con qualcosa di già visto nel tempo, anche se con prezzi rimodulati in meglio.

Al momento ce ne sono alcune ne davvero interessanti di promo, esattamente come le due Silver che al momento stanno dominando. Queste includono al loro interno minuti, SMS e anche tanti giga.

Vodafone: le migliori promo sono attualmente disponibili, ecco la nuova linea Silver

Per un provider come Vodafone serve sempre avere un occhio di riguardo a causa di un aspetto: la grande qualità di rete. Stando a quanto riportato le Silver includono il meglio al loro interno, anche solo offrendo il 4G che peraltro è il più veloce in circolazione.

Con la prima Silver da soli 7,99 € al mese, gli utenti possono ottenere ogni mese minuti senza limiti, 200 SMS verso tutti e ben 100 giga in 4G. A continuare è la seconda Silver, quella da soli 9,99 € al mese. Vodafone permette a tutti di avere ogni mese gli stessi minuti ed SMS ma con 150 giga in 4G.

Con Vodafone il risparmio dunque questa volta è assicurato. Secondo quanto riportato, c’è anche una promo attiva: chi sottoscrive una delle due Silver in questione può avere a disposizione un prezzo mensile per i primi 30 giorni di soli 5 €. Inoltre, scegliendo il servizio gratuito SmartPay, utile per ricaricarsi dal conto corrente mensilmente, si possono aggiungere altri 50 giga alle due promo sopra illustrate. Almeno per il momento gli utenti che possono sottoscrivere le promo di Vodafone sono solo coloro che arrivano da Iliad o dai gestori virtuali.