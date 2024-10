Vodafone Silver di nuovo disponibili: sono queste le migliori promo mobili?

Quando il provider più potente decide di tirare i remi in barca, vuol dire che è tempo di pensare alle nuove campagne promozionali. Questo sta accadendo ultimamente in casa Vodafone, con l’azienda che è diventata sicuramente una delle più importanti di tutte nel tempo ma che durante gli ultimi periodi ha subito cocenti sconfitte. Almeno per ora serve un attimo riordinare le idee, ma a quanto pare il colosso anglosassone ha già deciso di partire a razzo con alcune strategie per il prossimo 2025.

Vodafone lancia delle offerte clamorose, chi vuole risparmiare deve scegliere queste due soluzioni che costano davvero poco

Vodafone vuole permettere già a chi sceglie la prima offerta, quella che costa solo 7,99 € al mese, di avere il meglio ed è per questo motivo che con la prima Silver garantisce già 100 giga in 4G per la navigazione web. All’interno della promo ci sono anche minuti senza limiti verso tutti e 200 giga verso tutti. Ovviamente c’è anche un’altra soluzione, questa volta leggermente più generosa soprattutto per quanto riguarda i giga che sono 150 in 4G. Vodafone all’interno di questa proposta include anche i soliti minuti e messaggi già visti nell’offerta precedente, ma con un prezzo totale di 9,99 € mensili.

Queste offerte attualmente sono disponibili per gli utenti, ma bisogna controllare sempre il gestore di provenienza. L’azienda colorata di rosso infatti vuole tassativamente che si tratti solo di utenti provenienti da Iliad o dai tanti gestori virtuali presenti in giro. Questa volta basterà veramente poco, visto che già in tanti fanno parte di queste due fazioni. Inoltre, chi sceglie Vodafone può assicurarsi il primo mese già in sconto, siccome tutte e due le offerte avranno per 30 giorni un prezzo di soli 5€. Chi crede invece che i contenuti siano pochi, può ampliare la quantità di giga: bisogna solo scegliere gratuitamente il servizio di ricarica tramite il conto bancario che si chiama SmartPay. È in questo modo che si potranno ottenere 50 giga in più tutti i mesi.