In un contesto automobilistico in continua evoluzione, le offerte di veicoli 4×4 a prezzi accessibili sono in forte diminuzione. In questo scenario, la Dacia presenta la nuova Duster a trazione integrale. Già disponibile a partire da 25.900€. Questo modello si inserisce in un mercato sempre più affollato di SUV compatti. In cui marchi come Suzuki e Jeep propongono le loro alternative. In tutto ciò, la Duster si distingue per essere estremamente competitivo. Ma anche e soprattutto per le sue uniche caratteristiche.

Il motore della Dacia Duster4x4 è un potente turbo benzina 1.2TCe. Quest’ ultimo offre una potenza complessiva di 13CV. Grazie all’integrazione di un motore elettrico mild hybrid da 16CV. Tale combinazione è alimentata da una batteria da 0,8kWh, che permette di ottimizzare le prestazioni e ridurre i consumi. Il cambio manuale a 6 rapporti consente una gestione fluida della potenza. Mentre l’arrivo di una variante diesel è previsto per il futuro. Rispondendo così a una richiesta crescente di motorizzazioni alternative.

Dacia Duster: caratteristiche e modalità di guida

La Duster 4×4 ha subito importanti modifiche a livello di telaio per affrontare meglio il fuoristrada. Con un’altezza da terra di 21,7cm, questa vettura migliora notevolmente l’angolo di attacco, passando da 30° a 31°. Oltre che l’angolo di dosso da 21° a 24. Questi miglioramenti facilitano la guida su terreni accidentati. Ma offrono anche una maggiore manovrabilità in situazioni difficili.

La Dacia offre cinque modalità di guida personalizzabili. Tutte ideate per adattarsi alle diverse condizioni stradali. Tra le opzioni disponibili troviamo, “Auto”, per una distribuzione automatica della potenza. Vi è “Neve”, per un miglior controllo su superfici scivolose. Ancora “Fango/Sabbia”, che consente un lieve slittamento delle ruote. Poi “Off-road”, per un’esperienza di guida puramente 4×4. Per finire “Eco”, che mira a limitare consumi ed emissioni.

Insomma, con queste innovazioni, la Dacia Duster si propone come una scelta intelligente. In particolare per chi cerca un SUV robusto, versatile e dal costo contenuto.