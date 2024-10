Continua la sfida aperta tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiani. I più apprezzati dagli utenti sono sicuramente quelli virtuali, grazie alle loro proposte a basso costo super convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, è arrivata una nuova proposta da parte del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Quest’ultimo ha infatti da poco reso disponibile l’offerta shock denominata Kena 4,99 Flash 100. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena stupisce ancora con la nuova offerta shock denominata Kena 4,99 Flash 100

In questi ultimi giorni è arrivata una nuova offerta shock del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile per contrastare la concorrenza. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Kena 4,99 Flash 100. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack, rivolta quindi a contrastare apertamente la concorrenza agguerrita.

Per il momento, questa offerta è disponibile all’attivazione sul sito ufficiale dell’operatore, anche se in passato è stata proposta anche online sul sito ufficiale dell’operatore. Nello specifico, ci troviamo di fronte ad un’offerta davvero sensazionale. Ad un costo di appena 4,99 euro al mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

Nel bundle dell’offerta sono comunque inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. L’operatore sta inoltre proponendo il costo di attivazione totalmente gratuito. L’offerta in questione è però rivolta a tutti i nuovi clienti dell’operatore telefonico che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali Iliad, PosteMobile, CoopVoce e Fastweb.

Gli utenti interessati dovranno affrettarsi perché, almeno per il momento, l’offerta sarà disponibile all’attivazione fino a domani 15 ottobre 2024. Sul sito dell’operatore rimangono comunque disponibili all’attivazione tante offerte di rilievo, come sempre caratterizzate dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo.