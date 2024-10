A quanto pare, in casa Samsung e periodo di aggiornamenti, la nota azienda tra l’altro ha recentemente fatto parlare di sé a causa di un cambiamento delle politiche di aggiornamento dei propri dispositivi di fascia radio bassa, dal momento che quest’ultima ha garantito ben sei anni di aggiornamenti maggiori per tutti i dispositivi, un traguardo molto importante ma allo stesso tempo che ha scatenato lo scetticismo di molti dal momento che si dubita che un dispositivo attuale di fascia bassa possa eseguire ad esempio tra sei anni Android 20 che probabilmente richiederà delle prestazioni di tutt’altro livello.

Nonostante ciò, Samsung prosegue spedita secondo i suoi piani e ovviamente continua la campagna di aggiornamento dei propri dispositivi già arrivati sul mercato, partendo ovviamente dai top di gamma che recentemente hanno ricevuto le patch di sicurezza sia per quanto riguarda il Kernel di Android, sia per quanto riguarda l’interfaccia grafica One UI, dopo i top di gamma, è arrivato il momento di Samsung Galaxy A55.

Risolti molti problemi

Il dispositivo ha ricevuto di conseguenza le patch di ottobre 2024 per quanto riguarda la sicurezza, queste ultime non aggiungono nessuna funzionalità in più ma risolvono alcuni problemi di sicurezza relativi all’interfaccia grafica e al sistema operativo, nel dettaglio parliamo di oltre 20 vulnerabilità risolte una volta per tutte.

Ovviamente l’aggiornamento è in fase di distribuzione automatica e piano piano arriverà su tutti i dispositivi senza troppi problemi, nel caso voleste anticipare i tempi per farlo l’unico modo che avete è quello di recarvi nella sezione aggiornamento software e forzare la ricerca di nuovi aggiornamenti, ciò non significa in automatico che riuscirete ad aggiornare il vostro dispositivo ma allo stesso tempo aumenterà le possibilità di farlo, altrimenti dovrete attendere che Samsung invii l’aggiornamento al vostro device che potrà così effettuarlo senza troppi problemi e rendere il device più sicuro.