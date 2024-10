Google ha da poco introdotto, in alcuni Paesi stranieri, un aggiornamento che migliora la ricerca delle ricette direttamente dalla sua piattaforma. Si tratta di un qualcosa che molti potrebbero trovare davvero utile, tanto che potrebbe rivoluzionare la vostra creatività in cucina. Tale innovazione permette infatti agli utenti di avere una visione generale delle ricette nei risultati di ricerca. Senza dover necessariamente visitare i singoli blog di cucina. L’anteprima rapida fornisce informazioni chiave come gli ingredienti principali, il tempo di preparazione e il numero di porzioni.

Google: opportunità e rischi per i food blogger

Questa novità è stata pensata per rendere più agevole e veloce la ricerca. Senza dover consultare più pagine, aprendo e chiudendo varie finestre. Tale innovazione aiuta chiunque a decidere in pochi secondi se una proposta culinaria è adatta alle proprie necessità. Ovviamente anche in base a ciò di cui dispone la vostra dispensa. Dunque può essere particolarmente utile per chi ha poco tempo o cerca piatti specifici.

Per i creatori di contenuti legati alla cucina, questa nuova funzionalità di Google potrebbe avere effetti contrastanti. Da una parte, offre visibilità immediata alle ricette, direttamente dalle SERP (Search Engine Results Pages). Consentendo di attrarre l’attenzione dei visitatori già nei risultati di ricerca. Dall’altra, potrebbe anche ridurre il tempo trascorso sui loro siti web. Visto che molte persone potrebbero evitare di cliccare sui link dopo aver ottenuto tutte le informazioni necessarie dall’anteprima.

Un altro aspetto che è importante prendere in considerazione è che, solo qualche mese fa, Google ha smesso di integrare le ricette nei risultati di ricerca vocale tramite GoogleAssistant. Al momento, l’aggiornamento è presente solo negli Stati Uniti. Dunque non è ancora attivo per gli utenti italiani. È probabile quindi che dovremmo aspettare ulteriori sviluppi per avere altre informazioni a riguardo. Ovviamente sapere che ciò potrebbe arrivare anche a noi, non può che essere accolto in maniera più positiva possibile.