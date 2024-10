Dopo un lungo periodo di attesa Samsung ha annunciato ufficialmente l’arrivo del suo nuovo smartphone entry level, stiamo parlando del Galaxy A16 5G, si tratta di un dispositivo di fascia bassa che fa da apri ponte ad una nuova filosofia di Samsung in merito alla gestione dei propri dispositivi, quest’ultimo infatti sarà il primo a godere della nuova politica di aggiornamenti che garantirà se gli anni di patch di sicurezza e sei anni di aggiornamenti maggiori, dunque il dispositivo dovrebbe virtualmente arrivare fino ad Android 20.

Di conseguenza il device dovrebbe godere di una longevità decisamente importante, la quale sarà garantita da componenti di alto livello e da una batteria decisamente capiente che abbinata al processore non troppo esigente dal punto di vista energetico gli consentirà di affrontare la giornata tranquillamente lasciandovi anche con una residua percentuale di batteria abbastanza soddisfacente.

Per il resto è specifiche tecniche sono state anticipate già in passato da numerose voci di corridoio sul web e ora vengono confermate, si tratta di un dispositivo che permetterà di sfruttare le reti di quinta generazione e consentirà di svolgere tutte le attività giornaliere senza troppe pretese, ma comunque in modo fluido, il processore montato a bordo è finito sotto la lente di vari benchmark e ha mostrato dei risultati che però dovranno essere confermati nell’uso reale di tutti i giorni, ecco di seguito le specifiche tecniche riassunte.

Specifiche tecniche

Display: Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz

con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz SoC: Exynos 1330

RAM e storage: 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1,5 TB tramite microSD

Fotocamere: principale da 50 MP , sensore ultra-grandangolare da 5 MP e macro da 2 MP , anteriore da 13Mp in un notch a goccia

, sensore ultra-grandangolare da e macro da , anteriore da 13Mp in un notch a goccia Certificazione IP54

Capacità batteria: 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.

Il prezzo di partenza per questo smartphone sarà di 249 €.