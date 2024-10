Google ha rilasciato alcuni suggerimenti utili per tutti gli utenti colpiti dalle problematiche legate al nuovo aggiornamento. Le strade da percorrere sono diverse. Nel primo caso viene suggerito di effettuare un hard reset sui propri Pixel Watch. In alternativa, bisogna procedere ripristinando lo smartwatch alle impostazioni di fabbrica.

Nel caso dell’hard reset gli utenti devono tenere premuti insieme, per almeno 35 secondi, la corona e il tasto laterale. Bisognerà attendere la comparsa della G in bianco. Successivamente il dispositivo dovrebbe tornare a funzionare normalmente. Se non basta tale passaggio bisogna procedere ripristinare le impostazioni di fabbrica del Pixel Watch.

È importante ricordare che tale processo comporta la perdita di tutti i dati presenti sullo smartwatch. Per procedere, bisogna recarsi nelle “Impostazioni”. Qui selezionare la voce “Generali”. E poi “Ripristina”. Per confermare sarà necessario inserire il PIN. Se entrambe le opzioni non risolvono il problema, bisognerà procedere con il ripristino con Fastboot.

Per procedere, una volta acceso il Pixel Watch, bisogna attendere la comparsa del logo in bianco. Ora si deve toccare contemporaneamente i bordi in alto a sinistra e in basso sulla destra. A questo punto, con il tasto laterale, si può selezionare la voce “Recovery Mode”. Quando appare il messaggio “No Command” bisogna premere sulla corona e scorrere contemporaneamente verso l’alto sul display. Per concludere si deve scorrere verso il basso con il pulsante laterale e selezionare la voce “Cancella dati/Ripristino impostazioni di fabbrica”. A questo punto sarà possibile reimpostare l’orologio e PIN. Infine, scorrendo verso destra sarà possibile confermare.