CoopVoce: nuovo accordo con Vodafone, ecco il 5G e nuovi servizi

Da tempo se ne sentiva parlare ed ora c’è l’ufficialità: CoopVoce ha optato per una partnership strategica stretta con Vodafone, la quale partirà proprio dall’autunno 2024. In questo modo ci saranno tanti servizi in più sulle offerte e anche l’accesso alla rete 5G che gli utenti richiedono a gran voce. Non ci saranno poi più dubbi sul fatto che CoopVoce potrà combattere contro tutti gli altri gestori, il tutto grazie all’apporto di Vodafone soprattutto dopo l’acquisizione da parte di Swisscom.

“La decisione di includere Vodafone tra i nostri fornitori di servizi di rete riflette i valori che CoopVoce e Coop seguono da sempre: offrire un servizio di alta qualità, confermato e certificato da enti indipendenti, e garantire piena trasparenza nei confronti dei consumatori“.

CoopVoce: ecco la migliore offerta del momento con tutto compreso nel prezzo

Gli utenti avranno ancora l’opportunità per 14 giorni di sottoscrivere una delle migliori offerte disponibili nel mondo della telefonia mobile. Questa volta a predisporla è proprio CoopVoce, il gestore virtuale per eccellenza che sta dando una lezione a tutti con le sue migliori soluzioni. Stando a quanto riportato infatti sul sito ufficiale dell’azienda è disponibile la famosissima EXTRA 300. Nell’attesa che si cominci a parlare delle nuove offerte con il 5G incluso grazie alla partnership di cui si è parlato più in alto, ecco che non si può perdere una grande occasione.

Scegliendo questa offerta infatti gli utenti si assicurano mensilmente la presenza di minuti senza limiti e 1000 SMS nel loro piano promozionale. Oltretutto c’è da dire che ci sono 300 giga in 4G per navigare sul web con un prezzo totale di 9,90 € al mese per sempre. In più la promozione prevede che chi passa a CoopVoce entro il 27 ottobre, può avere il primo mese gratis cominciando dunque a pagare la cifra dell’offerta solo dal secondo mese in poi. Le promo di questo provider sono sempre disponibili per tutti e non ci sono restrizioni.