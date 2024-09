Google ha confermato l’ampiamento a tre anni degli aggiornamenti software per i nuovi smartwatch Pixel di terza generazione. L’intervento arriva per i prossimi dispositivi dopo l’annuncio dell’estensione per gli indossabili di prima e seconda generazione.

L’annuncio è avvenuto tramite il documento di supporto relativo ai Google Pixel Watch. La comunicazione è presentata in generale, lasciando intendere che la regola sarà abbastanza generale. Ciò significa che i prossimi Pixel Watch 3 e Watch3 XL riceveranno gli aggiornamenti garantiti fino al mese di ottobre del 2027.

Google Pixel Watch: garantiti aggiornamenti per almeno 3anni

La notizia ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti. Quest’ultimi, infatti, fanno riferimento alla decisione di Google di ampliare gli aggiornamenti garantiti per i suoi smartphone Pixel a ben sette anni. Si tratta di più del doppio rispetto a quelli riservati agli smartwatch. La differenza ha creato un po’ di confusione considerando che la piattaforma software di base risulta essere la stessa.

È importante sottolineare che le tempistiche indicate non sono “fiscali”. Si tratta del periodo minimo garantito. Ci sono stati casi in cui si è andati oltre, ma sono pochi.

Gli aggiornamenti software sono gestiti da produttori, sviluppatori della piattaforma hardware e quelli della piattaforma software. Nello specifico, Google risulta sia produttore che sviluppatore di software. Ciò significa che alcune opzioni vengono gestite da politiche di una terza parte. Ad esempio, se Qualcomm non rilascia firmware/driver per Snapdragon W5 che siano compatibili con le versioni successive del sistema operativo, Google non può fare nulla a riguardo.

Si tratta di dinamiche particolari che non rendono chiare le decisioni dell’azienda riguardo l’estensione degli anni di garanzia per i suoi Pixel Watch. Al momento le informazioni emerse dall’azienda stessa sono queste. Non resta che attendere per scoprire se ci saranno ulteriori cambiamenti ed aggiornamenti a riguardo. In particolare, sarà interessante analizzare la differenza tra gli smartwatch e gli smartphone della serie Pixel.