Fin dal suo rilascio, Cerchia e Cerca ha attirato l’attenzione di tanti utenti. Si tratta di una funzionalità con l’intelligenza artificiale di Google. La funzione permette agli utenti di selezionare immagini e parole dal proprio schermo per poter effettuare una ricerca a riguardo.

Con il tempo Cerchia e Cerca sta ricevendo diverse opzioni utili che possono arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti. A tal proposito, è arrivata un’opzione che offre la possibilità di cercare anche brani musicali. Ci sono però casi in cui alcune opzioni possono essere rimosse.

Cerchia e Cerca: rimosso uno dei supporti

Secondo alcune indiscrezioni sembra che presto la scorciatoia per Google Lens verrà rimossa dalla funzione AI. Precedentemente, sulla parte in basso della schermata di Cerchia e Cerca era caratterizzata dalla presenza della barra di Google. Era presente anche il logo G che permetteva di aprire l’applicazione dell’azienda di Mountain View. Inoltre, erano disponibili anche scorciatoie dedicate a Google Lens, per la ricerca vocale e un’icona che raffigurava una nota musicale. Quest’ultima aiuta gli utenti con le ricerche dei brani. Infine, la schermata era caratterizzata dalla presenza di un’icona dedicata al traduttore.

Con una recente modifica la scorciatoia per Google Lens, che permetteva di effettuare ricerche visive in tempo reale, è stata rimossa definitivamente da Cerchia e Cerca. Si tratta di un’opzione poco gradita agli utenti. Quest’ultimi, infatti, potevano sfruttarla per velocizzare le ricerche con Lens. È però importante sottolineare che al momento non è chiaro cosa sia accaduto.

Al momento, non è noto se si tratti solo di un bug o se rappresenti una scelta specifica di Google riguardo Cerchia e Cerca. Potrebbe essere un’opzione utile per rendere l’interfaccia della funzionalità più leggera e fruibile. Non resta che attendere l’arrivo di una dichiarazione ufficiale da parte dell’azienda di Mountain View per scoprire cosa si cela dietro la sparizione della scorciatoia di Google Lens.