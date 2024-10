Lynk & Co 02: il nuovo SUV coupé elettrico per l’Europa

Lynk & Co ha presentato la sua prima vettura completamente elettrica per il mercato europeo. Lancia anche nel nostro continente la Lynk & Co 02. Si tratta di un SUV Coupé che ha come base la piattaforma SEA del gruppo Geely. Questa è già stata utilizzata da altri modelli come la Zeekr X e la Volvo EX30. La vettura è piuttosto imponente e lo si comprende già dalla sua lunghezza da 4.460 mm. Possiede poi un design particolarmente aggressivo, capace di catturare l’attenzione su strada e attrarre chi cerca un’auto elettrica dal look imponente. Ma cosa rende davvero speciale questo modello?

Progettata a Göteborg, Lynk & Co ha integrato i suggerimenti dei clienti del suo SUV plug-in 01 grazie all’app Co, ricevendo oltre 6.000 feedback. Una caratteristica che dimostra come il brand voglia coinvolgere attivamente i suoi utenti. Il frontale della 02 si distingue per fari sottili e verticali, mentre il posteriore ha un lunotto spiovente con spoiler e luci a LED. Quattro i colori disponibili, tra cui il futuristico Techno Magenta. All’interno, lo stile è minimal. I comandi fisici sono ridotti. Si ha uno schermo digitale da 10,2″ per il conducente ed un secondo display touch da 15,4″ per l’infotainment con connettività 5G. Il SUV ha inoltre installato l’impianto audio Harman Kardon con 14 speaker. Altra cosa particolare è la possibilità di autenticare il conducente tramite riconoscimento facciale.

Prestazioni e autonomia nuovo SUV Lynk

La nuova Lynk & Co 02 ha un motore elettrico da 200 kW (272 CV) che le consente di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi. La batteria da 66 kWh garantisce un’autonomia compresa tra 435 e 445 km secondo il ciclo WLTP. Per la ricarica, sono disponibili opzioni fino a 150 kW in corrente continua. Questa permette di passare dal 10 all’80% di carica in soli 30 minuti. Non manca poi la possibilità di alimentare dispositivi esterni grazie alla funzione V2L. Il modello si distingue anche per il suo approccio alla sicurezza, con un completo sistema di ADAS che include la guida autonoma di Livello 2. Due gli allestimenti, Core e More, con prezzi che partono da 35.495 euro, acquistabili esclusivamente online. La Lynk & Co 02 riuscirà a competere in un mercato sempre più affollato? Le sue caratteristiche sembrano promettenti, ma la risposta finale spetta ai consumatori.