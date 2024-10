Skoda Elroq: Il nuovo SUV elettrico è pronto a conquistare

Skoda ha finalmente svelato il suo nuovo SUV elettrico Elroq, l’erede del Karoq. Il modello, anticipato da numerose foto spia e indiscrezioni, è ora ufficialmente preordinabile, con le prime consegne previste per il primo trimestre del 2025. Si tratta davvero del SUV che porterà Skoda nell’era elettrica?

Il design del SUV Skoda Elroq riflette il nuovo linguaggio estetico Modern Solid, già visto nel concept Vision 7S. Le linee decise e minimaliste dominano, con il frontale che abbandona la classica calandra, sostituita dalla nuova Tech-Deck Face, dietro la quale sono nascosti sensori e radar. La tecnologia LED caratterizza fari anteriori e posteriori, conferendo un aspetto moderno e distintivo. Internamente, Elroq punta su un approccio tecnologico e sostenibile. La plancia ospita un display da 13″ per l’infotainment, mentre materiali ecologici rivestono l’abitacolo, dimostrando come comfort e sostenibilità possano convivere in armonia. Con un prezzo di partenza di 34.500 euro in Italia, Elroq si posiziona come un’opzione competitiva nel segmento dei SUV elettrici, con anche la versione Sportline disponibile per chi cerca un look più aggressivo.

Motori, autonomia e ricarica della nuovissima Skoda

Sul piano delle prestazioni, Skoda ha dotato il Elroq di diverse varianti per accontentare vari segmenti del mercato. La piattaforma MEB del gruppo Volkswagen offre versioni che vanno dalla Elroq 50 con batteria da 55 kWh e 370 km di autonomia, fino alla potente Elroq 85x con doppio motore, trazione integrale e oltre 560 km di autonomia. Sarà sufficiente per competere con la concorrenza?

La ricarica veloce è un altro punto di forza dell’auto Skoda. Il modello più performante supporta fino a 175 kW, permettendo di passare dal 10% all’80% della carica in soli 28 minuti. Funzioni come il precondizionamento della batteria, attivabile anche automaticamente durante il tragitto verso una stazione di ricarica, ottimizzano l’efficienza e offrono un’esperienza di guida sempre piacevole e prevedibile. Il nuovo SUV non si limita alla potenza e all’autonomia, ma integra i più avanzati sistemi di assistenza alla guida. Il Travel Assist combina tecnologie come il Cruise Control Adattivo e il Lane Assist per garantire massima sicurezza su strada. Riuscirà a soddisfare le aspettative del mercato e a mantenere Skoda tra i leader dell’innovazione? Crediamo di sì.