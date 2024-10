Per il passaggio da un sistema operativo all’altro sono presenti diverse applicazioni. Quest’ultime sono nate con l’obiettivo di facilitare il processo quando si cambia dispositivo mobile. A tal proposito, Google ha ideato l’app “Switch to Android”, in italiano “Passa ad Android”. Si tratta di un’applicazione ideata per aiutare gli utenti iOS a passare i propri dati su un nuovo smartphone Android.

Di recente, sono emerse diverse indiscrezioni riguardo dei cambiamenti previsti da Google per la sua applicazione. A tal proposito, è stato ipotizzato che presto l’azienda di Mountain View possa rinominare l’app “Android Switch”. Ma non è tutto. Sembra che molto presto anche il logo dell’applicazione potrebbe cambiare.

Google cambia il logo della sua app Passa ad Android

“Switch to Android” agisce insieme ad un’altra applicazione. Si tratta di “Data Transfer Tool” che aiuta gli utenti durante il processo di configurazione del nuovo dispositivo. In questo modo verranno ripristinati i dati presenti sul precedente smartphone. Per procedere da un iPhone, bisogna installare Passa ad Android sul dispositivo Apple per poi spostare tutti i dati sul nuovo smartphone Android.

Come anticipato, l’applicazione sta per ricevere alcuni cambiamenti. Il cambio nome sembra essere confermato, ma ciò che attira l’attenzione al momento è sicuramente il nuovo possibile logo.

Inoltre, tra le indiscrezioni emerse sembra che Google intenda inserire anche un nuovo supporto per i dispositivi iOS 18 per poter spostare i dati dai precedenti dispositivi a quelli nuovi. È compreso anche il supporto dedicato al ripristino di app nascoste e bloccate. È una funzione aggiunta ai dispositivi Apple proprio con l’arrivo della recente versione del sistema operativo di Cupertino.

Al momento le funzioni non sono ancora disponibili all’interno dell’applicazione di Google. Considerando quanto emerso però è ipotizzabile che le novità elencate arriveranno prima di quanto previsto. Non resta dunque che attendere per scoprire i nuovi cambiamenti previsti.