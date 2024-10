Honda Forza 2025: aggiornamenti tech e stilistici per gli scooter

Per il 2025, Honda aggiorna i suoi scooter Forza, con un’attenzione in più al suo modello di punta, il Forza 750. Il nuovo design del frontale, con luci DRL e indicatori di direzione integrati, porta una ventata di freschezza. Si nota una diversa estetica, più aggressive, e una visibilità migliore. La Honda ha anche aggiunto il Cruise Control e il parabrezza elettrico, che migliorano comfort e sicurezza. Non mancano poi dettagli pratici. Gli scooter posseggono adesso cerchi in lega leggera e una protezione ottimizzata contro le intemperie per viaggiare ovunque si vuole.

Ovviamente i cambiamenti non sono stati apportati al solo design. I modelli Honda hanno un motore bicilindrico parallelo da 745 cc, gestito dal Throttle By Wire con ben quattro modalità di guida. Grazie al cambio a doppia frizione DCT e al nuovo controllo di trazione HSTC guidarli ha tutto un altro sapore. L’esperienza di guida è altamente personalizzabile e adatta a tutte le condizioni. Con un telaio robusto e sospensioni di alto livello, il Forza 750, tra gli scooter della serie, assicura una manovrabilità e una tenuta di strada degne di un vero maxiscooter.

Migliorie alla serie Honda “inferiore”

Anche i modelli di cilindrata inferiore Honda, il Forza 125 e il Forza 350, non sono stati trascurati. Sebbene non ci siano rivoluzioni tecniche, entrambi hanno ottenuto l’omologazione Euro5+, grazie all’introduzione di un nuovo sensore SO2 e al perfezionamento della centralina ECU e del silenziatore. Questo miglioramento non rappresenta solo un passo avanti verso una maggiore sostenibilità, ma garantisce anche il rispetto delle nuove normative europee.

Un’altra importante novità è il nuovo display TFT a colori da 5″, comune a tutta la gamma Forza. Grazie alla sua connettività e all’interfaccia intuitiva, i conducenti possono facilmente gestire le funzioni dello scooter e collegare il proprio smartphone tramite il sistema Honda RoadSync. E il blocchetto comandi retroilluminato? Anche questo dettaglio è stato migliorato, offrendo un controllo più facile anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con questi aggiornamenti, Honda conferma la sua gamma Forza come leader nel segmento degli scooter GT premium, coniugando comfort, prestazioni e attenzione all’ambiente.