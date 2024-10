Gli utenti che si affidano a numeri di telefono usati potrebbero essere a rischio di hacking. Le normative sul riciclaggio di numeri di telefono esistenti sono poco chiare.

Il problema è che molti nuovi numeri forniti dalle aziende vengono riciclati perché esiste un pool fisso di combinazioni. Nella sua ricerca sul problema, Which? ha intervistato più di 15.000 persone e ha scoperto che l’11% ha cambiato il proprio numero di cellulare nell’ultimo decennio. Cosa fondamentale, solo il 50% ha aggiornato il proprio numero con tutte le modifiche necessarie e sui vari account online. Il 10% ha affermato di non averlo aggiornato da nessuna parte.

Numeri di telefono vecchi riutilizzati da altri consumatori: una ricerca evidenza i potenziali rischi

La ricerca mostra che i numeri di telefono riciclati possono causare problemi significativi sia per il precedente proprietario del numero che per il nuovo destinatario. Di conseguenza, il gruppo di consumatori ha affermato di essere preoccupato che le identità e gli account online possano essere a rischio. Le informazioni sensibili vengono spesso inviate tramite messaggio di testo o utilizzate per confermare le credenziali di accesso per gli account online che utilizzano l’autenticazione a due fattori.

Il 7% degli intervistati afferma di aver riscontrato problemi causati dalla disattivazione o riassegnazione di un numero di telefono fisso o cellulare, inclusi problemi relativi alla ricezione di chiamate e messaggi destinati al precedente proprietario. Lisa Barber, redattrice tecnica di Which?, ha affermato: “La nostra ricerca mostra che i numeri di telefono riciclati possono causare problemi significativi sia al precedente proprietario del numero che al nuovo destinatario. Si va dal rischio di essere hackerati alla perdita di una linea telefonica di emergenza o alla ricezione di preoccupanti messaggi indesiderati. “Si dovrebbe mirare a migliorare il modo in cui i provider comunicano che un numero è a rischio di disattivazione. Oltre ad analizzare i problemi che i numeri riutilizzati causano agli utenti”.