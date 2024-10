Nel mondo iperconnesso di oggi, restare senza batteria non è un’opzione. Per chi è sempre in movimento, un power bank affidabile è essenziale. È qui che entra in gioco UGREEN, che offre due soluzioni di alta qualità. Stiamo parlando di Nexode Power Bank da 20000mAh con ricarica a 130W e Nexode Power Bank da 12000mAh con ricarica a 100W. Questi dispositivi garantiscono una carica rapida per una vasta tipologia di device. Ma sono anche dotati di tecnologie intelligenti che ne ottimizzano l’uso.

In questa recensione analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche di questi due modelli. Esaminandone design, funzionamento, connettività, prestazioni è molto altro ancora.

UGREEN Power Bank: Design e Costruzione

Quando si parla di design e costruzione, UGREEN ha dimostrato un’attenzione particolare ai dettagli con la serie Nexode Power Bank. Riuscendo infatti a bilanciare estetica e funzionalità in entrambe le versioni.

Nexode Power Bank 20000mAh

Il Nexode 20000mAh combina una struttura solida e un design ergonomico. Pensato appositamente per chi ha bisogno di una soluzione potente ma anche comoda da trasportare. Con una forma a colonna, le sue dimensioni sono di 131 × 54 × 50,8 mm. Essa è dunque molto facile da afferrare e riporre in una borsa, occupando il minimo spazio. Il suo peso di 476g lo colloca tra i modelli più robusti. Ma è una conseguenza logica data la capacità e il numero di porte.

L’esterno è realizzato in plastica di alta qualità con una finitura grigio scuro satinato, che gli conferisce un aspetto elegante e professionale. Perfetto quindi sia per ambienti di lavoro che personali. Tale finitura è molto piacevole al tatto, ma resistente anche ai graffi e alle impronte. Grazie a ciò il dispositivo è sempre pulito e intatto, anche dopo un uso prolungato. Un dettaglio importante del design è l’inclusione di un display TFT a colori posto sulla parte frontale. Questo schermo fornisce informazioni in tempo reale sulla percentuale di batteria residua e, soprattutto, sulle caratteristiche della ricarica in corso. Esso rappresenta una vera innovazione rispetto a molti power bank concorrenti. I quali , generalmente includono solo indicatori LED basilari.

In termini di porte, il Nexode 20000mAh è dotato di tre uscite ben disposte sulla parte superiore. Nel dettaglio abbiamo due porte USB-C, entrambe in grado di erogare rispettivamente fino a 100W e 30W. Oltre una porta USB-A con potenza fino a 22,5W. Tale configurazione lo rende estremamente versatile. In quanto perfettamente in grado di caricare nello stesso momento più accessori. Ad esempio, un laptop, uno smartphone e un altro dispositivo come un tablet o altri gadget elettronici. Infine, nella parte inferiore del dispositivo, sono presenti gommini antiscivolo, che lo mantengono stabile su superfici lisce o scivolose. Evitando così cadute accidentali.

Disponibile attraverso la pagina ufficiale di Amazon.

Nexode Power Bank 12000mAh

Il Nexode 12000mAh presenta un design molto simile. Ma è chiaramente pensato per chi cerca una maggiore portabilità, senza rinunciare però alla potenza. Questo modello è molto più leggero e compatto. Ha un peso di 330g e dimensioni di 4,55 × 4,6 × 11,5 cm. La riduzione di questi valori lo rende estremamente pratico per l’uso quotidiano. Proprio perché può essere facilmente inserito in una borsa o nello zaino senza appesantire.

Anche qui, UGREEN ha optato per una finitura in plastica satinata in grigio scuro. Mantenendo quindi un look coerente con il modello da 20000mAh. Ad ogni modo, grazie alle dimensioni ridotte, è ancora più facile da maneggiare e trasportare. Dunque rappresenta la scelta perfetta per chi viaggia molto o ha bisogno di una ricarica portatile leggera ma più che funzionale.

Rispetto al modello da 20000mAh, il display è meno sofisticato. Qui troviamo un LCD monocromatico che mostra la percentuale di batteria residua e un indicatore dello stato di ricarica delle porte. Questo schermo è comunque efficace per monitorare l’autonomia residua e lo stato della ricarica. Pur non offrendo la stessa quantità di informazioni del display TFT dell’altro.

Sul piano delle porte, il Nexode da 12000mAh dispone di due uscite. Ovvero, una USB-C da 100W e una USB-A da 22,5W. Il layout è pratico e pulito, con le porte ben distanziate per evitare problemi durante il collegamento simultaneo di cavi.

Un’altra caratteristica comune a entrambi sono i gommini antiscivolo sul fondo che, come già affermato, garantiscono la stabilità del dispositivo su diverse superfici.

TASTI E FUNZIONAMENTO

Come già compreso le Power bank UGREEN Nexode da 20000mAh e 12000mAh sono state progettate per offrire un’esperienza utente semplice e funzionale. Al centro di questa semplicità troviamo un unico pulsante multifunzione, situato strategicamente sul lato del dispositivo. Esso consente di accendere e spegnere la power bank. Ma controlla anche una serie di funzionalità avanzate che scopriremo di seguito.

Una volta premuto il seguente tasto, la powerbank si attiva immediatamente. Così potrete già iniziare a ricaricare i vostri dispositivi dopo averli collegati. Il processo di accensione è rapido e senza ritardi. Questo stesso pulsante svolge anche la funzione di “risvegliare” il display. Il quale, negli UGREEN Nexode, è senz’altro uno dei principali punti di forza. In particolare, la versione da 20000mAh dispone di uno schermo TFT a colori. Mentre quella da 12000mAh è dotata di un LED monocromatico più semplice. Ma comunque efficace nel fornire informazioni essenziali.

Il piccolo monitor mostra il livello di batteria residua espresso in percentuale. Oltre ad informazioni avanzate come la potenza erogata da ogni porta, il voltaggio e la corrente in tempo reale. Tale funzione si rivela particolarmente utile. Soprattutto per chi desidera monitorare con precisione il processo di ricarica e verificare che i propri dispositivi ricevano l’alimentazione adeguata. Ad esempio, quando si collegano più device contemporaneamente, è possibile controllare l’esatto ammontare di potenza che ciascuno riceve. Evitando così sovraccarichi o ricariche inefficaci. Una pressione prolungata del pulsante attiva anche la funzionalità di sicurezza. Come lo spegnimento automatico in caso di inattività prolungata. Così facendo il caricatore preserva l’energia residua della batteria. In più se rileva la mancanza di accessori collegati o che non vi è alcun trasferimento di energia, si spegnerà automaticamente dopo pochi minuti.

Per quanto riguarda il funzionamento del display, il modello da 20000mAh offre una visione più sofisticata e interattiva. Grazie al display TFT, l’utente può vedere animazioni fluide che rendono il monitoraggio della ricarica pratico e piacevole alla vista. Le informazioni vengono aggiornate in tempo reale. Il che significa che se la potenza di uscita o il voltaggio di una porta cambia, sarà possibile notarlo immediatamente sullo schermo e agire di conseguenza. Il modello da 12000mAh, pur essendo più semplice, offre comunque un display monocromatico. Sul quale viene mostrato chiaramente la percentuale di carica residua e lo stato della ricarica.

Insomma entrambi i modelli dispongono di indicatori visivi che mostrano se l’alimentatore sta funzionando a piena potenza o se ci sono anomalie nella ricarica. Ad esempio, se un dispositivo non sta ricevendo la carica corretta a causa di un cavo difettoso o di un adattatore non compatibile, il display mostrerà informazioni che indicano una potenza ridotta o una variazione anomala del voltaggio. La capacità di autodiagnosi permette di intervenire prontamente per correggere eventuali problemi.

CONNETTIVITÀ e TECNOLOGIA AVANZATA

Il UGREEN Nexode Power Bank si distingue per la sua versatilità in termini di connettività e le tecnologie avanzate integrate. Caratteristiche che lo rendono un prodotto estremamente funzionale e personalizzabile per diversi tipi di utilizzo. Entrambi i dispositivi sono equipaggiati con porte USB di ultima generazione.

La versione da 20000mAh dispone di tre porte. Due USB-C e una USB-A. Esse offrono rispettivamente una potenza massima di 100W e 30W per le prime, e 22,5W per la seconda. Questa configurazione permette di caricare un laptop e uno smartphone contemporaneamente. In più grazie al supporto delle tecnologie Power Delivery 3.0 e Quick Charge3.0, si riesce a garantire una ricarica rapida ed efficiente.

Anche la versione da 12000mAh è dotata di due porte (una USB-C da 100W e una USB-A da 22,5W). Esse garantiscono una potenza sufficiente per la maggior parte dei dispositivi moderni.

Un altro punto di forza è la funzione di PPS (Programmable Power Supply), che consente una gestione intelligente della ricarica. Di cui abbiamo già parlato.

Infine, il sistema di gestione della temperatura Ugreen Thermal Guard, integrato nelle powerbank, monitora costantemente la temperatura per garantire una ricarica sicura. Cosicché non vengano mai superati i limiti di sicurezza.

AUTONOMIA

L’autonomia rappresenta uno degli aspetti più rilevanti e vantaggiosi. Grazie alla loro capacità elevata, questi dispositivi sono progettati per garantire un’alimentazione affidabile e duratura.

Per fare un esempio più concreto, il Nexode da 20000mAh è in grado di caricare completamente un iPhone 15 fino a quattro volte. Ma anche un iPad Pro 11″ fino a due volte e un MacBook Air 13″ circa 1,3 volte. Ecco perché rappresenta un compagno ideale per chi lavora spesso fuori casa o viaggia molto.

Anche il modello da 12000mAh, sebbene con una capacità inferiore rispetto al precedente, offre prestazioni notevoli in termini di autonomia. Può caricare un iPhone 15 fino a 1,28 volte e un Galaxy S24 Ultra fino a 1,23 volte. Un altro aspetto da considerare è la rapidità con cui queste powerbank possono essere ricaricate. Entrambe supportano la ricarica rapida in ingresso fino a 65W. Ciò significa che possono essere completamente cariche in poche ore.

In conclusione, l’autonomia dei UGREEN Nexode Power Bank è uno dei principali punti di forza di questi dispositivi. La loro capacità di fornire più cicli di ricarica per dispositivi diversi, combinata con la possibilità di ricaricarli rapidamente, li rende indispensabili per chiunque desideri evitare l’ansia da batteria scarica.

PREZZO E CONCORRENZA

Il prezzo dei UGREEN Nexode Power Bank da 20000mAh e 12000mAh rappresenta un elemento cruciale nella valutazione di questi dispositivi. Il modello da 20000mAh è generalmente proposto a un prezzo di listino di 99.99€. Mentre quello da 12000mAh si colloca intorno ai 49.90€. Grazie a sconti e promozioni disponibili su piattaforme come Amazon e il sito ufficiale di UGREEN, i consumatori possono trovare occasioni vantaggiose.

Questi prezzi sono perfettamente in linea con quelli proposti attualmente dal mercato attuale per quanto riguarda la fascia alta delle Power bank. Dunque il rapporto qualità-prezzo si dimostra estremamente favorevole. In quanto, la qualità costruttiva, le prestazioni e le tecnologie integrate in entrambi i modelli giustificano un investimento di questo tipo. In un settore e competitivo quale appunto quello degli accessori elettronici, ci sono molti altri produttori che offrono alimentatori con capacità e funzionalità simili. Marchi come Anker, RAVPower e Zendure si contendono la stessa clientela, presentando alternative valide. È vero però che la UGREEN Nexode si distingue per la qualità dei materiali, le tecnologie avanzate e il design pratico. La presenza del display interattivo nei modelli UGREEN è una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. Proprio perché non tutti offrono un’interfaccia così dettagliata. Si tratta quindi di un valore aggiunto.

Un altro elemento da considerare è il servizio clienti e la garanzia. UGREEN è conosciuta per il suo servizio post-vendita estremamente efficiente. Offre infatti un’ assistenza rapida e una politica di garanzia che infonde fiducia negli acquirenti. Questo è un aspetto importante in un mercato saturo, dove le esperienze dei clienti possono influenzare fortemente le decisioni di acquisto. Quindi, anche se la concorrenza è agguerrita, UGREEN ha trovato il suo posto grazie a un’offerta ben bilanciata che non delude le aspettative.

PRO E CONTRO

Arrivati a questo punto non ci resta che stilare quelli che sono i punti di forza e le eventuali debolezze di questi due dispositivi. Tra i pro più evidenti c’è senza dubbio la capacità di ricarica. Ma soprattutto la possibilità di ricaricare fino a tre device contemporaneamente. Cosa che rende queste powerbank ideali per le esigenze di un’intera famiglia o di un gruppo di amici.

Un altro punto di forza è il design e la portabilità. Entrambi i modelli presentano un design elegante e compatto, facilmente trasportabile. In più, il display interattivo, in particolare quello della versione da 20000mAh, fornisce informazioni preziose sullo stato di carica e sulle prestazioni. Un elemento che non si trova facilmente nei caricatori concorrenti.

Tuttavia, ci sono anche alcuni contro da considerare. Anche se il prezzo degli UGREEN è da considerarsi fortemente competitivo, alcune persone potrebbero trovarlo più elevato rispetto ad altre opzioni presenti sul mercato. Ci sono power bank più economici che offrono capacità simili. Ma senza le funzionalità avanzate di ricarica e monitoraggio. In più, la durata della batteria, pur essendo buona, può variare a seconda dell’uso. Ad esempio, ricaricare dispositivi con alte richieste energetiche può ridurre il numero di ricariche disponibili per altri accessori. Un’altra possibile limitazione è la disponibilità delle porte. Poiché il modello da 12000mAh ha una sola porta USB-C e una USB-A. Ancora, il design a colonna, anche se elegante, potrebbe non adattarsi facilmente a tutti gli spazi. Specialmente in zaini o borse con compartimenti più stretti.

CONCLUSIONE

Per concludere possiamo dire che i UGREEN Nexode Power Bank si pongono come una scelta eccellente per coloro che cercano un equilibrio tra prestazioni e portabilità. Sia che si opti per la versione da 20000mAh o per quella da 12000mAh, entrambe offrono una soluzione efficiente per rimanere sempre connessi e senza ansia da batteria scarica. Con le loro caratteristiche avanzate e una costruzione robusta, questi alimentatori sono destinati a soddisfare anche gli utenti più esigenti. Un compagno ideale per ogni tipo di viaggio.

Disponibile attraverso la pagina ufficiale il modello da 12000mAh e quello da 20000mAh.