Il Dragster 700 Twin di Italjet segna un salto generazionale nel settore degli scooter ad alte prestazioni. Dopo l’affermazione del Dragster 559, che aveva già alzato il livello, Italjet ha deciso di spingersi oltre. In che modo? Offrendo un modello che non solo migliora le prestazioni del predecessore, ma reinterpreta completamente il concetto di scooter. Il Dragster700Twin si colloca decisamente sopra i modelli tradizionali nel settore degli scooter. Con un motore bicilindrico da 692 cc capace di erogare 68 cavalli. Questo incremento di potenza non è un semplice numero. Ma una trasformazione che porta la velocità massima a 190km/h. Un valore notevolmente superiore rispetto ai 47 cavalli del TMAX 560 e ai 55 del Suzuki Burgman 650. Ciò rende il Dragster 700 il più potente della sua categoria. Oltre che un vero e proprio oggetto del desiderio per gli appassionati di velocità e prestazioni elevate.

Italjet Dragster 700: tecnologia e design, l’ equilibrio perfetto per un’esperienza di guida senza pari

La storia dell’Italjet Dragster inizia nel 1995. Esattamente quando il primo modello sfidò le convenzioni del tempo con il suo stile innovativo e le prestazioni sorprendenti. Riproposto nel 2019 grazie al figlio di Leopoldo Tatarini, Massimo, il Dragster ha continuato a evolversi. Per poi culminare nell’ultimo 559 che ha segnato un importante traguardo nella progettazione di scooter ad alte prestazioni. Ora, con il Dragster700 Twin, Italjet ha deciso di ridefinire ulteriormente i confini. Presentando uno scooter che è stato potenziato per offrire un’esperienza di guida unica, simile a quella di una superbike.

Non si tratta solo di un concentrato di potenza. Ma anche di una combinazione unica di tecnologie avanzate e design raffinato. Gli ingegneri di Italjet hanno dotato questo modello di una serie di componenti di alta gamma. I quali garantiscono prestazioni eccellenti e una guida impeccabile. Le forcelle rovesciate Marzocchi, conosciute per la loro robustezza e precisione, sono accompagnate da ammortizzatori Ohlins. Esse assicurano un comfort di guida eccezionale anche nelle condizioni più estreme. L’impianto di scarico, firmato Akrapovic, contribuisce a un sound inconfondibile. Oltre che migliorare le prestazioni complessive del motore. I freni Brembo sono un altro punto di forza. Offrono infatti una potenza di arresto che si sposa perfettamente con l’accelerazione esplosiva del Dragster 700Twin.

Le ruote da 15 pollici e la sella distintiva aggiungono un tocco estetico di grande impatto. Ma migliorano anche la stabilità e il controllo durante la guida. Il suo prezzo varia tra 13.150 e 15.150€ a seconda delle versioni. Anche se per molti appassionati, l’investimento è assolutamente giustificato.