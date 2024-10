In attesa del lancio ufficiale dei nuovi Galaxy S25 di Samsung stanno trapelando in rete diverse indiscrezioni. Quest’ultime riguardo il prossimo dispositivo dell’azienda sudcoreana. La prossima serie di smartphone promette di essere un nuovo top di gamma pronta ad attirare l’attenzione di milioni di utenti in tutto il mondo.

Tra le principali informazioni trapelate, sono emerse informazioni relative al design dei nuovi Galaxy S25 Ultra. In particolare, un noto informatore ha rilasciato alcune informazioni utili sul comparto fotografico dello smartphone.

Samsung Galaxy S25 Ultra: le info emersi dalle indiscrezioni

Ad esprimersi su tali dettagli è stato Ice Universe. Il noto leaker ha rivelato che gli anelli della fotocamera del prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra saranno simili a quelli presentati da un altro smartphone. Ovvero il pieghevole Galaxy Z Fold6. Ciò significa che gli anelli saranno neri e con cerchi concentrici. Mentre per quanto riguarda il layout della fotocamera sarà per lo più simile a quello presente sui Samsung Galaxy S24 Ultra.

Nel dettaglio, secondo alcune indiscrezioni il comparto fotografico posteriore sarà caratterizzato da un sensore primario da 200MP con OIS. Inoltre, ci sarà una fotocamera ultrawide da 50 MP. Quest’ultima con autofocus e un teleobiettivo da 10 MP. Lo zoom ottico è da 3x. Inoltre, c’è una fotocamera super-tele da 50MP. Con zoom ottico 5x. Infine, la fotocamera selfie sarà da 12 MP. Simile a quella presente sui suoi predecessori, i Samsung Galaxy S24 Ultra.

Per quanto riguarda l’assetto interno del dispositivo, sembra che il nuovo smartphone presenterà un chip Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Avrà 12 GB o 16GB di RAM. Mentre lo spazio di archiviazione presenterà tre opzioni: 256GB, 512GB o 1TB. Inoltre, la batteria sarà da 5000 mAh. Quest’ultima presenterà una ricarica rapida da 45W. Non resta che attendere maggiori dichiarazioni ufficiali da parte di Samsung riguardo il suo prossimo top di gamma Galaxy S25 Ultra.