In un periodo in cui i fan attendono con trepidazione notizie sulla Switch 2, Nintendo sorprende il pubblico lanciando un prodotto decisamente insolito: la Nintendo Sound Clock, meglio conosciuta come Alarmo. Presentata il 9 ottobre da Yosuke Tamori e Tetsuya Akama, due sviluppatori dell’azienda, questa sveglia innovativa integra un sensore di movimento capace di rilevare la presenza dell’utente nel letto, promettendo un risveglio meno traumatico.

Alarmo, la prima sveglia di Nintendo

Alarmo rappresenta una significativa deviazione dalla consueta offerta di console e videogiochi della casa nipponica, segnando così l’ingresso di Nintendo nel mercato degli elettrodomestici smart. Grazie a un sensore radio, il dispositivo è in grado di rilevare i movimenti anche attraverso le coperte, mantenendo la privacy dell’utente, a differenza di un sistema basato su telecamere. La sua funzionalità principale consiste nell’adattarsi ai movimenti del corpo durante il sonno. Alarmo cerca infatti di svegliare l’utente mentre si trova a letto, contribuendo a prevenire il rischio di rimanere addormentati troppo a lungo. Quando la persona si alza, la sveglia si arresta automaticamente, offrendo una soluzione pratica per chi ha difficoltà a svegliarsi.

Un’altra caratteristica distintiva di Alarmo è l’inclusione di musiche ed effetti sonori tratti dai giochi Nintendo, rendendo l’esperienza di risveglio più immersiva e nostalgica per gli appassionati. Inoltre, il dispositivo è progettato per monitorare la durata del sonno e il tempo impiegato per alzarsi dopo l’attivazione della sveglia, fornendo così un servizio completo.

La realizzazione di Alarmo non è stata priva di sfide. Inizialmente, il team di sviluppo ha cercato di rilevare i movimenti che precedono un risveglio naturale, ma ha dovuto affrontare difficoltà tecniche che li hanno spinti a concentrarsi su una sveglia che si ferma automaticamente quando l’utente si alza. Utilizzando onde radio per misurare distanza e velocità, il sensore di Alarmo funziona anche in stanze buie e attraverso ostacoli, attivandosi o disattivandosi in base ai movimenti dell’utente. Con Alarmo, Nintendo porta un approccio innovativo al concetto di sveglia, trasformando il momento del risveglio in un’esperienza più interattiva e piacevole.