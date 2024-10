Rowenta ha lanciato un prodotto destinato a rivoluzionare il mondo della cura dei capelli: la Hair Therapist. Questa innovativa spazzola a vapore è progettata per riparare, rinforzare e rigenerare i capelli danneggiati, rispondendo a una necessità finora trascurata nel settore. La promessa è ambiziosa: fino al 78% di capelli possono essere riparati in un mese, con trattamenti di mantenimento consigliati due volte a settimana.

La Hair Therapist di Rowenta

La Hair Therapist integra la tecnologia Thermal Care, che regola con precisione la quantità di vapore e calore, non superando mai i 150° C, una soglia di protezione fondamentale per la salute dei capelli. Con oltre 300 controlli al minuto, la spazzola ottimizza il contatto tra le setole e la chioma. Le setole naturali, abbinate a un rivestimento in cheratina, non solo districano, ma conferiscono anche morbidezza, rendendo l’esperienza d’uso piacevole.

La funzione Thermal Care agisce ammorbidendo la fibra capillare e contribuendo alla riparazione dei danni attraverso un’azione termoattiva. Lo strato esterno del capello, noto come cuticola, è formato da squame sovrapposte che fungono da barriera protettiva. Tuttavia, l’uso di strumenti per lo styling che superano temperature elevate, unito a fattori esterni come inquinamento e prodotti aggressivi, può danneggiare queste squame, causando fragilità e opacità ai capelli.

La proposta di Rowenta è chiara: curare i danni e migliorare la luminosità e la morbidezza dei capelli, mantenendoli sani nel lungo periodo. L’obiettivo è promuovere un nuovo gesto quotidiano di pochi minuti, per integrare la cura dei capelli nella routine di bellezza. La Hair Therapist è progettata per essere semplice e intuitiva; leggera e dotata di un ampio serbatoio per acqua demineralizzata, offre fino a cinque sessioni di trattamento senza necessità di riempimento. Inoltre, si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività per garantire la sicurezza dell’utente. Disponibile in nero e bianco, la Hair Therapist può essere acquistata online sul sito di Rowenta e presso i principali rivenditori al prezzo di 249,99 euro.