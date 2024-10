Samsung Galaxy S25 Ultra: ecco come sarà la nuova One UI 7

Mentre si moltiplicano le voci sui prossimi top di gamma di casa Samsung che faranno parte della linea Galaxy S25, stanno arrivando delle notizie in merito al lato software.

Al momento infatti l’azienda sudcoreana è ancora impegnata a lanciare il suo grande aggiornamento One UI 6.1.1. Questo numero è insolito, certo, ma porta un gran numero di nuove funzionalità e vari miglioramenti dell’interfaccia. Tutto ciò sembra interessante sebbene l’update non sia pronto ad arrivare sulle vecchie serie di punta, ritenute infatti non abbastanza potenti.

In genere Samsung inizia a testare le nuove versioni di Android subito dopo che Google le ha abbondantemente presentate alla sua conferenza annuale Google I/O a maggio. In seguito, di consueto, il colosso orientale ufficializza e distribuisce la build stabile nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, prima che arrivino i top di gamma della serie Galaxy S. Quest’anno però, sembra che tutto stia ritardando per via delle funzionalità legate all’intelligenza artificiale e infatti sono tanti gli utenti ad attendere la nuova One UI 7.

Samsung prepara la sua One UI 7: trapela intanto un’immagine con il Galaxy S25 Ultra ad utilizzarla

A quanto pare la nuova interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 15 non arriverà, come è ovvio che sia, prima del software ufficiale. In queste ore è spuntato sul web un nuovo indizio, il quale è rappresentato dall’immagine renderizzata del prossimo Galaxy S25 Ultra con in bella mostra proprio la nuova One UI 7.

Il nuovo centro di controllo della nuova interfaccia sembra aver preso una direzione piuttosto simile a quella di Apple con iPhone. C’è infatti un pannello di notifica suddiviso in due parti e ci sono tanti angoli arrotondati e trasparenze, così come le dimensioni uniformi dei widget di controllo. Il tutto è visibile nell’immagine qui in alto che parla chiaro. Ovviamente bisognerà attendere ancora un po’.