Sono trapelate online alcune caratteristiche riguardo le fotocamere del nuovo smartphone Galaxy S25 Ultra. Anche se alcune voci avevano fatto sperare in un cambiamento importante, sembra invece che il comparto fotografico presenti per lo più novità dal punto di vista estetico e non sostanziale. Un dettaglio che potrebbe deludere le aspettative di molti appassionati.

Ci sarebbe in realtà un solo grande upgrade. Quest’ultimo riguarda la fotocamera ultra-grandangolare. Quest’ultima passerà ad un sensore da 50 MP.

Galaxy S25 Ultra: tutto rimane immutato?

Ice Universe si è espresso sul nuovo smartphone Samsung evidenziando che potrebbero comunque esserci dei cambiamenti. In particolare, il leaker ha pubblicato un’immagine in cui viene mostrato un nuovo design destinato alle lenti delle fotocamere. Secondo quanto emerso ogni obiettivo verrà circondato da un anello scuro e spesso. Oltre tale modifica, il comparto del Galaxy S25 Ultra risulta essere per lo più invariato.

Il nuovo dispositivo di Samsung sembra non troppo differente dai suoi predecessori. L’azienda sudcoreana promette ugualmente l’arrivo di miglioramenti importanti per l’ergonomia del dispositivo. Nel dettaglio, gli angoli risultano più arrotondati. Inoltre, il dispositivo presenta larghezza e peso inferiori rispetto ai precedenti modelli.

Considerando quanto emerso fino ad ora, sembra proprio che Samsung per il suo nuovo Galaxy abbia optato su una strategia che mira ad offrire una maggiore evoluzione. Anche se ciò non comporta l’arrivo di cambiamenti rivoluzionari, il dispositivo presenterà ugualmente un assetto importante. Quest’ultimo sarà in grado di rispondere alle esigenze di tutti i nuovi possibili utenti. Ciò dimostra l’intenzione di Samsung di puntare al perfezionare la sua strategia per i dispositivi mobili.

Ovviamente, bisogna ricordare che si tratta solo di indiscrezioni. Ciò significa che sarà necessario attendere ulteriori dichiarazioni di Samsung per scoprire quale sarà il concreto ed effettivo assetto fotografico del nuovo Galaxy S25 Ultra. Dunque, potrebbero ancora emergere ulteriori novità riguardo la configurazione del prossimo top di gamma dell’azienda.